България

Виртуална симулация пресъздаде верижна катастрофа като тази на АМ „Тракия“

Симулация с виртуална реалност пресъздаде верижна катастрофа при видимост от 20–30 метра и показа колко важно е намаляването на скоростта

15 ноември 2026, 09:08
„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България
Прокуратурата подхваща институциите за кошмара на „Тракия“: Изискват данни от АПИ, ТОЛ управлението и НИМХ

Прокуратурата подхваща институциите за кошмара на „Тракия“: Изискват данни от АПИ, ТОЛ управлението и НИМХ
Катастрофа на пътя Е-79 край Монтана: Унгарски тир удари два микробуса, един човек загина

Катастрофа на пътя Е-79 край Монтана: Унгарски тир удари два микробуса, един човек загина
Двамата кандидати за ВСС представиха приоритетите си пред следователите

Двамата кандидати за ВСС представиха приоритетите си пред следователите
Как Европа предупреждава шофьорите при гъста мъгла

Как Европа предупреждава шофьорите при гъста мъгла
Обърнат камион блокира Е79 край Монтана

Обърнат камион блокира Е79 край Монтана
Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време
Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица

Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица
  • Виртуална симулация на верижна катастрофа в гъста мъгла показва, че при скорост от 100 км/ч шофьорът има по-малко от секунда за реакция, докато намаляването до 50 км/ч осигурява значително повече време.
  • Според автомобилния ентусиаст Денис Стойнев при 100 км/ч автомобилът спира за около 5 секунди и поне 40 метра, а реалният спирачен път може да е по-дълъг заради състоянието на гумите и спирачките.
  • Стойнев призовава шофьорите да намаляват скоростта два или три пъти при лоши метеорологични условия и да напускат платното при верижна катастрофа, за да не застрашават себе си и останалите.

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Млад автомобилен ентусиаст програмира верижна катастрофа в условията на гъста мъгла – максимално доближаваща се до трагедията на автомагистрала "Тракия". С колко точно трябва да намалим, за да предотвратим подобен кошмар провери Юлиян Стоянов от NOVA.

Денис Стойнев е основател на първия център за автомобилни симулации в Източна Европа. Преди дни решава да програмира подобна верижна катастрофа във виртуална среда като тази на магистрала "Тракия" за обучителни цели.

"Сутринта, като станах и видях какво се случва, наистина бях потресен от катастрофа от такъв мащаб. Просто не трябва да се случват такива неща в днешно време и съболезнования на близките на всички загинали и техните приятели. Не мога да си представя какво преживяват в момента и реално всичко това можеше да не се случи, ако имахме повече умения и по-добра култура на пътя", казва той.

Екипът на "Събуди се" прави експеримент. Очилата за виртуална реалност веднага го поставят в епицентъра на опасностите. Започваме с най-рисковия сценарии - да видим какво ще стане ако в гъстата мъгла шофираме със 100 км/ч.

Уроците на верижната катастрофа

"Мъглата е с 20-30 метра видимост. Не можах да реагирам достатъчно бързо. Имаш по-малко от секунда и се блъснах в колите", показва Денис Стойнев. "Доста потресаващо беше да видиш тези блъснати коли и да се чувстваш безпомощен, в последната секунда да го видиш. Нямах никакво време за реакция", добавя той.

Но дори да забележим опасността, автомобилът не спира веднага. Проверяваме колко разстояние и време са необходими, за да спрем напълно при тази скорост. Около 5 секунди, като това са поне 40 метра.

Следващият опит е с драстично по-ниска скорост. Намаляваме от 100 на 50 километра в час. Дали тази разлика ще даде възможност да се реагира навреме?

"Приближаваме се, да видим дали е достатъчно за реакция. Както виждаме сме много по-далече от колите, обяснява Стойнев. "Не се знае отзад кой идва и с колко кара. Трябва при такива верижни катастрофи да се изнесем от платното. Не трябва да седим на платното, защото застрашаваме и себе си и другите участници", допълва той.

“Отговорни на пътя“, еп. 4: Екстремно спиране (ВИДЕО)

Важно уточнение е, че в симулацията автомобилът е оборудван с много добри гуми и спирачки. "В реалните условия знаем, че повечето от колите са неизправни, което доста увеличава спирачния път", казва още Стойнев.

"Да обобщим, че с гъста мъгла със 100 км нямаме видимост и веднага се забиваме, а като намалим скоростта на 50, имаме повече време за реакция и спираме много по-бързо", допълни той.

Експериментът е виртуален, но ситуацията на пътя е напълно реална. И макар да не можем да контролираме времето или поведението на останалите шофьори, можем да контролираме скоростта си.

"Бъдете по-внимателни, наблегнете на уменията си и когато има лоши условия, не е срамно да намалиш скоростта 2 или 3 пъти под ограничението, защото, както видяхте, това спасява животи", съветва Денис Стойнев.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
35 снимки
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Източник: NOVA    
верижна катастрофа гъста мъгла безопасност на пътя автомобилна симулация шофиране в мъгла виртуална реалност скорост спирачен път време за реакция превенция на ПТП
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кола се разцепи на две след удар в дърво, двама загинаха край Добрич

Кола се разцепи на две след удар в дърво, двама загинаха край Добрич

Командир на „Хамас“, участвал в атаката от 7 октомври, е убит при израелски удар

Командир на „Хамас“, участвал в атаката от 7 октомври, е убит при израелски удар

Виртуална симулация пресъздаде верижна катастрофа като тази на АМ „Тракия“

Виртуална симулация пресъздаде верижна катастрофа като тази на АМ „Тракия“

Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима

Взривиха дома на известен панамски журналист, съпругата му е невредима

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

Френската дългова бомба и завръщането на долара като убежище: Кои са новите валутни рискове пред бизнеса?

biss.bg
Навици, с които смятаме, че пазим колата, но правим обратното

Навици, с които смятаме, че пазим колата, но правим обратното

carmarket.bg
„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България
Ексклузивно

„Черният петък дойде по-рано“: Тежки политически реакции след решението на Standard & Poor’s за рейтинга на България

Преди 14 часа
<p>Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Над 2 милиона светлини и летящ Дядо Коледа: Приказният коледен базар в Крайова отвори врати (СНИМКИ)

Преди 11 часа
Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война
Ексклузивно

Макрон: Спирането на помощта за Украйна е рецепта за следваща война

Преди 11 часа
Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери
Ексклузивно

Кожените якета на Дженсън Хуанг се оказаха показателни - тайният код в облеклото на технологичните милиардери

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илюстративно изображение: мигранти пресичат Ламанша, гледани от брега на Северна Франция, 23 септември 2026 г.

Един мигрант изчезна при опит за прекосяване на Ламанша

Свят Преди 1 час

Френската брегова охрана спаси 87 души от претъпкана лодка. Един от тях е бил с хипотермия

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън

Кейт и Уилям заминават за Индия за церемонията Earthshot

Свят Преди 1 час

В Мумбай кралската двойка ще се срещне с представители на бизнеса и културата, а сред гостите на наградите ще има международни знаменитости.

Защо опитите да контролираме другите често постигат обратния ефект

Защо опитите да контролираме другите често постигат обратния ефект

Любопитно Преди 3 часа

Натискът и контролът раждат съпротива и активират защитните механизми на мозъка. Защо подходът с любопитство, отворени въпроси и споделени ценности изгражда трайно доверие и променя поведението?

Използвате ли лаптопа си пълноценно? Най-вероятно не

Използвате ли лаптопа си пълноценно? Най-вероятно не

Технологии Преди 3 часа

Лаптопите се превърнаха в основните компютри за много хора, но голяма част от тях не осъзнават, че не се възползват максимално от всички предимства на тези устройства и това понякога дори ги кара да смятат, че лаптопът им не е достатъчно добър

Помислихме го за космически боклук: Земята се сдоби с нов мини-спътник, но той си тръгва скоро

Помислихме го за космически боклук: Земята се сдоби с нов мини-спътник, но той си тръгва скоро

Любопитно Преди 3 часа

Малък астероид е бил уловен от гравитацията на планетата ни, но ще ни гостува само за около месец, преди да отлети обратно в Слънчевата система

.

Шок за тялото, закрила за имунитета: Студеният душ сутрин намалява боледуването с 30%

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване от Швейцария показва, че краткият студен душ намалява отсъствията от работа заради заболяване с над 30%

,

Невероятната история на Лулу: Как модерната технология спаси куче след 50 часа под снега

Любопитно Преди 3 часа

50 часа под дебел слой сняг в Аляска: Трагичната история на кучето Лулу завърши с истинско чудо, след като стопаните му го откриха живо благодарение на малък AirTag на каишката

,

Пиенето на зехтин на "шотове": Здравословен хит или риск за стомаха и фигурата

Любопитно Преди 3 часа

Звезди като Кортни Кардашиян и Хейли Бийбър превърнаха сутрешната глътка зехтин в мания в социалните мрежи. Експертите по хранене обаче предупреждават, че приемът му на гладно носи скрити рискове – от стомашно разстройство до излишни килограми

Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?

Мъглата се вдига, но идват облаци и дъжд: Какво ще е времето в неделя?

България Преди 3 часа

До обяд видимостта в местата с мъгла ще се подобри. В София максималната температура ще бъде около 8°, а опасни явления не се очакват

Александър Вучич влиза в сръбския парламент като председател на парламентарна група

Александър Вучич влиза в сръбския парламент като председател на парламентарна група

Свят Преди 10 часа

Лидерът на листата „Обединена Сърбия“ обяви в ефира на ТВ Пинк, че формацията му може да носи името „Сърбия срещу терора“ и обеща цивилизовано поведение в защита на интересите на гражданите

Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Свят Преди 11 часа

Сдаващият поста премиер призова за обединение със съперника си Гади Айзенкот и ротация на премиерския пост пред лицето на заплахата от Иран, като настоява за изключване на арабските партии от кабинета

Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Бионсе проговори за тайната си сватба с Джей Зи близо 20 години по-късно

Любопитно Преди 12 часа

Почти две десетилетия след венчавката си в Ню Йорк Бионсе сподели редки подробности за церемонията с Джей Зи. Певицата разкри как са заблудили почти всички поканени, защо е избрала рокля от майка си и как пази личния си живот от сцената

Мирослав и д-р Пекин отпаднаха на крачка от звездния финал в “Игри на волята”

Мирослав и д-р Пекин отпаднаха на крачка от звездния финал в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Мартин и Николета ще се борят срещу Светлин и Ваня за наградата от €20 000

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Официално от Кремъл: Путин, Си Дзинпин и Тръмп ще се срещнат в четвъртък в Китай

Свят Преди 12 часа

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че историческият разговор на най-високо равнище ще се проведе на 19 ноември в кулоарите на форума на АТИС в Китай

<p>Станаха ясни&nbsp;възможните причини&nbsp;за авиационния хаос в САЩ</p>

Станаха ясни причините за авиационния хаос в САЩ - некомпетентност или дефектен рутер са сринали полетите

Свят Преди 12 часа

Американските власти разследват дали човешка грешка на подизпълнител или дефектен рутер при подмяна на стари медни кабели с оптика са предизвикали пълното спиране на полетите в САЩ в петък, което блокира хиляди пътници по летищата в страната

Арести в Сърбия: Седем полицаи са задържани за изтезания на обвиняеми за убийството на малката Данка Илич

Арести в Сърбия: Седем полицаи са задържани за изтезания на обвиняеми за убийството на малката Данка Илич

Свят Преди 13 часа

Прокуратурата в Ниш разкритикува вътрешния контрол на МВР заради неизпълнени заповеди, а арестите в град Бор идват на фона на данни за упражнено насилие и смърт в ареста по време на разследването

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

Започва Рождественският пост: 40 дни, в които пречистваме не само тялото, но и душата

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 ноември, неделя

Edna.bg

Енергийният министър за „Топлофикация София“: Проверките ни показаха изключително притеснителни неща относно подготовката на отоплителния сезон

Nova.bg

Облачно и студено време в неделя

Nova.bg