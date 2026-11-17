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М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще награди полицейските служители, участвали в спасителната операция след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Полицаите са били сред първите, пристигнали на мястото на инцидента. Заради затруднения достъп на линейките до пострадалите те са пренасяли ранените на ръце с носилки, за да им бъде оказана възможно най-бързо медицинска помощ.

Със заповед на вътрешния министър служителите ще бъдат отличени за проявен висок професионализъм, бърза реакция и самоотверженост при изпълнение на служебния си дълг.

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