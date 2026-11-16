България

Николай Милков е новият български посланик в САЩ

Милков е дипломат с дългогодишен опит в българската външна политика

Николай Киров Николай Киров

16 ноември 2026, 19:30
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Н иколай Милков е избран за нов посланик на България в САЩ. Информацията беше потвърдена пред NOVA от Министерството на външните работи. За да встъпи официално в длъжността, назначението му трябва да бъде утвърдено с указ на президента Илияна Йотова.

Милков е дипломат с дългогодишен опит в българската външна политика. Той е бивш посланик на България в Румъния и Канада, генерален консул на страната ни в Ню Йорк, както и постоянен представител към ЮНЕСКО в Париж. В периода 2021-2022 г. оглавява българското посолство във Франция.

Гълъб Донев праща Николай Милков като посланик в НАТО

От август 2022 г. до май 2023 г. Милков е служебен министър на външните работи в кабинета на Гълъб Донев. След това е назначен за постоянен представител на България в Северноатлантическия съвет към НАТО със седалище в Брюксел.

Кой е Николай Милков Милков - служебен министър на външните работи

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската езикова гимназия в столицата и специалност „Международни отношения“ в УНСС. През 1991 г. придобива научната степен доктор с дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Николай Милков посланик в САЩ
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