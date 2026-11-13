Румънецът, тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“, остава в реанимация

Румънският гражданин, тежко пострадал при катастрофата на АМ „Тракия“, остава в реанимация.

Другият пациент, детски инфекционист, е преместен в Клиниката по ортопедия и му предстоят още интервенции.

Четирима пострадали - три жени и мъж, вече са изписани от болницата в Бургас.

Успешно оперираха тежко ранената на "Тракия"

Тежко пострадалият румънски гражданин при катастрофата на автомагистрала (АМ) "Тракия" все още е в реанимацията на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Сърце и мозък" в Бургас. Той е с много тежка гръдна травма, като днес ще бъдат направени опити за спиране на апаратната вентилация, на която е поставен. Това каза пред журналисти проф. д-р Асен Батов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в лечебното заведение.

Другият пострадал, който също беше настанен в реанимация – детски лекар инфекционист, вече е приведен в Клиниката по ортопедия. Предстоят му още няколко интервенции, като лекарите очакват през следващата седмица състоянието му да се стабилизира. Пациентът е контактен и адекватен, посочи проф. Батов.

По-рано БТА предаде, че тази сутрин от болницата бяха изписани четирима от пострадалите при катастрофите – три жени и мъж. Жените се прибират в град Левски, а мъжът е от Бургас.

Много се радвам, че те са изписани живи и здрави. Като цяло направихме всичко, което зависи от нас. Реагирахме максимално бързо, за да ги оперираме по спешност. Най-голямото удовлетворение е, когато ти кажат "благодаря", каза проф. Батов.