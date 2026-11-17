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П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украински представители са провели нови онлайн преговори с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с европейски официални лица. Разговорите са били посветени на перспективите за прекратяване на войната с Русия, предаде "Ройтерс".

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Във вечерното си видеообръщение Зеленски определи дипломатическите усилия като "активни" и изрази надежда, че те ще дадат резултат.

„В момента текат активни дипломатически процеси и ние се надяваме, че тези усилия няма да са напразни“, заяви украинският президент. По думите му украинският екип работи по възможно най-конструктивния начин.

В онлайн консултациите са участвали представители на Франция, Германия, Великобритания, Италия и Полша. Зеленски посочи, че европейските партньори ще бъдат представени по същия начин и на бъдещите срещи с руските преговарящи.

Той определи дискусията като трудна, без да разкрива допълнителни подробности. По думите му участниците са се съгласили да се срещнат в Берлин за разговори със страните от т.нар. Коалиция на желаещите.

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Разминаване между Москва и Киев за участието на Европа

По-рано днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Русия все още не е давала съгласието си за участие на европейски представители в следващия кръг от мирните преговори за Украйна.

Това изявление противоречи на казаното от американските пратеници Уиткоф и Къшнър след срещата им с руския президент Владимир Путин в Москва. Тогава те посочиха, че европейските представители ще участват в следващия кръг от преговорите.

Новите онлайн консултации се проведоха по-малко от седмица след срещата в Абу Даби между представители на САЩ, Украйна и Русия. Това бяха първите тристранни консултации между страните от девет месеца насам.

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Зеленски предупреди за нови руски удари

Във вечерното си обръщение украинският президент предупреди и за възможни нови масирани руски атаки. По думите му Москва планира да нанесе удари по Украйна през нощта и утре.

Зеленски съобщи още, че според доклад на украинското Главно разузнавателно управление Русия получава всеки месец „десетки“ балистични ракети от Северна Корея.

„Това е изключително опасно, и то не само за Украйна“, подчерта той. Според украинския президент използването на тези ракети във войната позволява на Северна Корея да усъвършенства оръжията си и създава допълнителни предизвикателства за сигурността в целия корейски регион.

Зеленски коментира и информацията за подготвяните руски атаки, като отправи предупреждение към Москва.

„В Русия трябва да знаят, че за всяко злодеяние, което извършат, ще последва справедлив отговор от наша страна“, заяви украинският президент.