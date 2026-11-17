Г обленът от Байо, едно от най-ценните произведения на средновековното изкуство, продължава да удивлява историците не само със своите изображения, но и с факта, че е оцелял почти 1000 години. Дългото близо 69 метра произведение разказва историята на норманското завладяване на Англия през 1066 г., но произходът му и значението на множество сцени остават загадка, пише National Geographic.

През вековете гобленът е преживял редица изпитания. По него има следи от пирони, восък и повреди от неправилно съхранение. През 1792 г., по време на Френската революция, той дори бил използван за покриване на каруца, преди местен жител да го спаси.

При подробно изследване преди шест години френски консерватори документирали 24 204 петна, 16 445 гънки и 9646 дупки и липсващи участъци.

Въпреки наименованието си произведението всъщност представлява бродерия с цветни вълнени конци върху ленена основа.

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Смята се, че е изработено в Южна Англия в края на XI век и скоро след това е пренесено във Франция, макар някои учени да оспорват тази теория. Най-ранното сигурно документално свидетелство за него е от 1476 г.

Загадките на норманското завладяване

Основният разказ проследява събитията, довели до завладяването на Англия от Вилхелм Завоевателя през 1066 г.

Централно място заема битката при Хейстингс, в която норманските войски побеждават английския крал Харолд. Самото сражение обаче заема едва последната третина от произведението.

Останалите сцени показват пътуването на Харолд до Франция, отношенията му с Вилхелм и събитията около наследяването на английския престол.

По краищата на бродерията са изобразени реални и митологични животни, сцени от всекидневието и мотиви от басни, чието значение често остава неясно.

Една от най-известните загадки е свързана със смъртта на Харолд. Традиционно се приема, че гобленът показва краля, пронизан от стрела в окото. Някои историци обаче оспорват тази интерпретация.

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Гравюра от 1729 г. показва същата фигура с оръжие, наподобяващо копие, което поражда предположения, че стрелата може да е добавена при реставрация през XIX век.

Кой е създал гоблена?

Не са запазени документи за изработването на произведението, поради което самоличността на поръчителя и неговите създатели остава неизвестна.

Най-разпространената теория е, че гобленът е поръчан от Одо, епископ на Байо и полубрат на Вилхелм Завоевателя, вероятно за освещаването на новата катедрала през 1077 г.

Съществуват обаче и предположения, че е създаден по-късно или че е предназначен за монаси в Кентърбъри като средство за нравствено поучение.

Учените продължават да спорят дали произведението е изработено в светска работилница, манастир или женски манастир, както и дали по него са работили един или повече бродировачи.

Историческо завръщане в Англия

Гобленът в момента е изложен в Британския музей в Лондон, като според повечето историци това е първото му напускане на Франция от около 950 години.

Опитите произведението да бъде представено във Великобритания започват още през 1931 г. През 1953 г. е подготвяно неговото транспортиране за коронацията на кралица Елизабет II, но френските власти впоследствие се отказват.

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Новата възможност се появява заради ремонта на музея в Байо, а през юли 2025 г. френският президент Еманюел Макрон обявява решението за временното предоставяне на произведението.

Транспортирането е извършено със специално оборудван камион под полицейски ескорт след месеци подготовка.

В Британския музей гобленът е разопакован и поставен в специална витрина с дължина около 69 метра. Четирима френски и британски консерватори проверяват внимателно всяка негова част в продължение на пет часа и половина.

„Удивително нещо, на което да станеш свидетел“, заяви главният куратор Майкъл Луис.

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След завръщането на гоблена във Франция през следващото лято предстоят консервационни дейности за укрепване на увредените участъци.

„Ние не поправяме дефектите“, обясни френският консерватор Талия Бажон-Бузид, като подчерта, че целта е да се предотврати по-нататъшното разрушаване на материята.

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Учените се надяват съвременните технологии да помогнат за разкриването на произхода и възрастта на произведението.

Сред обсъжданите методи са цифрова микроскопия, генетични и изотопни изследвания, анализ на багрилата и радиовъглеродно датиране.

Подобни изследвания биха могли да установят откъде произхождат ленът и вълната, дали различни майстори са участвали в изработката и дали произведението действително е създадено през XI век.

Засега обаче част от методите изискват вземане на миниатюрни проби, а френските власти все още не са дали разрешение за подобни анализи.

Междувременно изложбата в Лондон предизвиква огромен интерес. Очаква се около един милион души да посетят Британския музей, за да видят произведението, което продължава да пази тайните на средновековна Европа близо хилядолетие след създаването си.