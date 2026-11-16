У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че представители на Украйна, САЩ и Европа са провели първите си съвместни разговори за бъдещите преговори с Русия, насочени към прекратяване на руската инвазия в Украйна, предаде АФП.

Зеленски уточни, че американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са участвали в онлайн срещата.

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„За първи път Европа беше представена пълноценно в тази дискусия именно от хората, които ще я представляват в преговорите с руснаците“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски също така заяви, че Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея, и призова европейските съюзници да предоставят допълнителни оръжия, за да може Киев да отговори на заплахата „при равни условия“.

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„За съжаление, Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея. Говорим за десетки ракети месечно“, заяви Зеленски.

Украинският държавен глава подчерта, че „Европа разполага с ракети, които могат да нанасят наистина ефективни удари“, и призова съюзниците да помогнат за „противодействието на руския глобален бандитизъм“.