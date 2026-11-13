Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

К атастрофа предизвика огромно задръстване на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив.

Движението е силно затруднено, като автомобилите изчакват на място, а колоната от превозни средства постепенно се увеличава и вече достига километри, предава "Фокус".

Катастрофа на АМ "Тракия", километрично задръстване в посока Пловдив

Инцидентът е блокирал трафика по натовареното направление, а преминаването през участъка става изключително бавно.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да избягват резки маневри.

Очаква се натоварването да остане сериозно до освобождаването на пътното платно и възстановяването на нормалното движение.