България

Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа

Движението е силно затруднено

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 18:40
Огромно задръстване на АМ "Тракия" след катастрофа
Източник: БГНЕС

К атастрофа предизвика огромно задръстване на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив.

Движението е силно затруднено, като автомобилите изчакват на място, а колоната от превозни средства постепенно се увеличава и вече достига километри, предава "Фокус".

Катастрофа на АМ "Тракия", километрично задръстване в посока Пловдив

Инцидентът е блокирал трафика по натовареното направление, а преминаването през участъка става изключително бавно.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да избягват резки маневри.

Очаква се натоварването да остане сериозно до освобождаването на пътното платно и възстановяването на нормалното движение.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
катастрофа задръстване АМ Тракия
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