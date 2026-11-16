Д атският премиер Мете Фредериксен защити в понеделник плана на пет държави от ЕС за изграждане на център за депортация на мигранти в Руанда, въпреки резервите, изразени от редица страни. Проектът е оповестен в понеделник съвместно от Дания, Австрия, Нидерландия, Гърция, Германия и Руанда, като френският президент Еманюел Макрон критикува идеята отказаните на искане за убежище хора да бъдат изпращани в центрове извън ЕС.

„Мисля, че много европейци гледат на този въпрос по различен начин", отговори Фредериксен на критиците в интервю за няколко медии, сред които и АФП. „За мен контролът над границите – кой влиза, кой остава и кой трябва да напусне, това са ценностите, в които вярвам", допълни тя във Виена.

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Датският лидер определи инициативата като „много модерна" и насочена към мъже и жени, чиито молби за убежище са били отхвърлени, но които отказват да се върнат в страните си, въпреки че са изчерпали всички възможности за обжалване.

Правозащитни организации се опасяват, че инициативата може в крайна сметка да обхване всички търсещи убежище, нещо, което петте участващи държави отричат.

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„Каква е алтернативата? Да продължим със сегашната система? Ако вярвате в правата на човека – аз не харесвам сегашната система. Тя е счупена", заяви Фредериксен, която от години настоява за създаването на такива центрове.