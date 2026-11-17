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Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишната Милена. 26-годишният граничен полицай, обвиняем по случая, е дисциплинарно отстранен и задържан за срок до 72 часа. Тестът с дрегер, направен след произшествието, е отчел 1,63 промила алкохол в издишания въздух.

Граничен полицай блъсна и уби 18-годишно момиче в Драгоман

Свидетели на трагедията разказват, че автомобилът се е движел с много висока скорост и момичето не е имало възможност да се спаси. По техни предположения колата е била с над 80 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка.

Трагедията се разиграва в ранните часове на 15 ноември. Дванадесетокласничката се прибирала пеша към дома си след вечер в заведение в града, където била с приятели. Там бил и граничният полицай, който дори публикувал видео, на което се вижда как се забавлява.

Приятели на Милена, пожелали да останат анонимни, разказаха пред NOVA какво се е случило във фаталната нощ. Те се опасяват, че може да няма последствия за шофьора и случаят да бъде потулен.

„Нямах време дори да се протегна към нея“

По думите на младежите около 4:00 ч. сутринта в заведението изгасили светлините и помолили посетителите да си тръгнат. По-голямата част от компанията излязла на улицата и се насочила към домовете си.

Свидетелите разказват, че тротоарът бил зает от хора, а на места имало оградни съоръжения. Затова част от младежите продължили да вървят по пътното платно, докато намерят възможност отново да се качат на тротоара.

„Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: „Хора, нека да се приберем по-навътре към тротоара“, разказва момиче, присъствало на мястото.

В този момент Милена разговаряла със своя приятелка и мислела да си вземе нещо за хапване.

„Нямах време дори да се протегна към нея. Просто нямаше как да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние“, споделя свидетелката.

Според младежите автомобилът се движел с изключително висока скорост. Те предполагат, че тя е надхвърляла 80 км/ч, при ограничение от 50 км/ч в участъка.

След удара част от присъстващите се затичали към Милена, за да проверят състоянието ѝ, а други се насочили към автомобила. По думите на свидетелите шофьорът бил изваден от колата и пребит.

„Той слезе от колата и започна да повтаря: „Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!“, разказва приятелка на загиналата. Според свидетелите шофьорът не се поинтересувал от състоянието на момичето.

Приятелите отричат Милена да е познавала шофьора

Младежите коментират и появилите се версии за евентуални взаимоотношения между Милена и граничния полицай. Те категорично отричат двамата да са се познавали.

„Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше“, заявяват приятелите на загиналото момиче пред NOVA.

Бдение в памет на 18-годишната Милена

В понеделник вечерта близки, приятели и жители на Драгоман се събраха на бдение в памет на Милена. Те настояха за справедлив процес и тежко наказание за виновния.

„Надяваме се, защото Милена беше много добро дете и вместо да има бал, сега я няма. За една майка вече няма да има живот. Щом човек е пиян зад волана, трябва доживотна присъда“, сподели Марийка.

„Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, за това сме се събрали тук – да дадем отзвук на случилото се“, каза Цветослав Димитров.