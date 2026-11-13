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Прокуратурата изиска записите от тол камерите за катастрофите с 12 жертви на „Тракия“

Данните трябва да помогнат за установяване на гъстотата на мъглата, видимостта и интензивността на трафика при двете тежки верижни катастрофи край Ямбол

13 ноември 2026, 09:05
Прокуратурата изиска записите от тол камерите за катастрофите с 12 жертви на „Тракия“
Източник: БТА
  • Прокуратурата разследва катастрофите край Ямбол, при които загинаха 12 души, а 51 бяха ранени
  • Изискани са записи от тол камерите и документи от АПИ за пътя и сигнализацията
  • Разпитани са над 50 свидетели, но засега няма обвинен; проверява се и движение с несъобразена скорост в гъстата мъгла

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Изискана е и информацията от тол камерите в района на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в мъгла край Ямбол на 10 ноември, при които загинаха 12 души, а 51 бяха ранени. Очаква се записите да помогнат за установяване метеорологичните условия, гъстотата на мъглата, видимостта и интензивността на трафика в момента на катастрофите. Това съобщи пред журналисти окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

Информацията от тол системата все още се очаква. След получаването ѝ данните ще бъдат анализирани като част от разследването. Очаква се броят на разпитаните свидетели да надхвърли 100, като до момента вече повече от 50 от тях са разпитани, посочи Дойчев. „Към настоящия момент на този етап от разследването нямаме събрани достатъчно доказателства, които да обосноват повдигане на обвинение на конкретно лице“, заяви той.

Разследването ще трябва да установи и дали има институционална отговорност за състоянието на пътя и организацията на движението. Изискана е документация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за участъка от магистралата, неговото строителство и въвеждане в експлоатация, организацията на движението и сигнализацията, каза Дойчев.

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Той уточни, че информация ще бъде поискана от всички институции, имащи отношение към пътното платно, настилката, маркировката и организацията на движението. Взети са проби от пътната настилка, а резултатите ще бъдат анализирани заедно с данните от строителната и техническата експертизи, които може да бъдат назначени.

Той отново обясни, че румънският шофьор, управлявал първия товарен автомобил във верижната катастрофа, е бил задържан, за да бъде гарантирано повторното му разпитване. Целта е била да се установи какво е наложило намаляването на скоростта, както и какви са били метеорологичните условия и видимостта на магистралата

От показанията му се установява, че преди участъка на катастрофата е имало мъгла, която в определен момент е станала изключително гъста. Това го е провокирало да намали рязко скоростта, за да съобрази движението си с видимостта. Шофьорът не е посочил друга причина за намаляването – например препятствие или друг автомобил, обясни прокурорът.

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Направени са шест огледа на превозните средства. Към момента са започнали съдебномедицинските експертизи. Автотехническата експертиза ще бъде назначена след събирането на максимален обем свидетелски показания и други доказателства, които да бъдат предоставени на вещите лица. „За да могат те да дадат коректни, точни и правилни отговори на въпроса каква е причината, довела до тази тежка катастрофа“, обясни прокурорът.

Има свидетелски показания за автомобили, движещи се с висока скорост. Натам насочват и огледите на местопроизшествието и деформациите по някои от автомобилите, включително тези, в които има загинали, каза още Дойчев. „Просто не се установява видимо спирачен път, което означава, че скоростта е била висока“, каза той, но уточни, че става дума за скорост, несъобразена с метеорологичните условия, а не непременно за превишаване на максимално разрешената за магистралата.

„Моето лично мнение е, че на първи поглед това е може би човешка грешка, несъобразяване с пътните условия, гъстата мъгла. Какви са били причините, това да бъде предотвратено, мисля, че са комплексни“, заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Той припомни, че законът задължава задължава шофьорите да съобразяват поведението си с метеорологичните условия и при необходимост да намаляват скоростта си до почти пълно спиране.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Източник: БТА    
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