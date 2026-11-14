Прокуратурата подхваща институциите за кошмара на „Тракия“: Изискват данни от АПИ, ТОЛ управлението и НИМХ

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Р азследването на тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души, продължава, като все още няма достатъчно доказателства, за да се установи кой от шофьорите е предизвикал сблъсъка. Това заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“, предава NOVA.

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„Не може да се направи все още основателно предположение или заключение кой е предизвикал катастрофата“, посочи той. По думите му разследващите трябва да установят поведението и ролята на всеки от участниците във верижния сблъсък. Дойчев потвърди, че гъстата мъгла е създала условия за тежкото произшествие, но предстои да се изясни как са реагирали водачите при рязко намалената видимост.

Румънският шофьор е разпитан два пъти

В рамките на разследването са проведени два разпита на румънския шофьор на камиона, участвал в катастрофата. Според показанията му той е навлязъл в участък с гъста мъгла, при което видимостта рязко намаляла, и затова решил да намали скоростта. Предстои обаче да се установи с каква скорост се е движил камионът преди инцидента и дали намаляването е било рязко, тъй като именно тези обстоятелства могат да имат значение за изясняването на механизма на сблъсъка.

Към момента на водача не е повдигнато обвинение и няма наложена забрана да напуска страната. Прокурор Дойчев допусна, че е възможно шофьорът вече да не се намира в България, но уточни, че ако бъдат събрани достатъчно доказателства за неговата отговорност, могат да бъдат предприети действия чрез европейска заповед за разследване и арест.

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Прокуратурата ще поиска и информация от румънските власти за досието на водача, включително данни за предишни нарушения. Проверки се извършват и по отношение на останалите участници в катастрофата, сред които е и австрийски гражданин с постоянно пребиваване в България, управлявал пикап с австрийска регистрация.

Проверяват се състоянието на автомобилите и пътната настилка

Иззети са тахографите на тежкотоварните автомобили, като разследващите ще проверят данните за скоростта, времето за управление и почивките на водачите. Ще бъде изяснено и техническото състояние на превозните средства, както и какви товари са превозвали. Взети са и проби от пътната настилка, които ще бъдат изследвани в рамките на строително-техническа експертиза.

„Проверява се дали пътната настилка и организацията на движението са имали отношение към настъпването на катастрофата“, обясни прокурорът. Експертите трябва да установят дали състоянието на пътя е могло да повлияе върху движението на автомобилите и дали организацията на трафика е била съобразена с условията в участъка. „Това е важно за разследването, за да даде отговор дали компоненти от пътната настилка и въобще пътната организация на движение са допринесли за настъпването на пътнотранспортното произшествие“, заяви Дойчев.

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Проверяват и реакцията на институциите преди катастрофата

По думите на прокурор Дойчев разследващите проверяват и каква информация са имали институциите за метеорологичната обстановка преди катастрофата. Изискани са данни от АПИ, Националното тол управление и Националния институт по метеорология и хидрология, като ще бъдат прегледани записите от тол камерите, информацията за трафика и данните от метеорологичната станция на авиобаза „Безмер“.

„Трябва да установим дали е имало предупреждения за мъглата, кога са били получени и каква е била реакцията на съответните институции“, посочи Дойчев. Проверката трябва да изясни дали е имало възможност за предприемане на допълнителни мерки за безопасност и дали те са били приложени навреме.

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Предстоят още експертизи

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, а предстои да бъдат извършени и експертизи на пострадалите. Автотехническата експертиза ще има съществена роля за установяване на причините и механизма на сблъсъка, като трябва да даде отговор на въпросите с каква скорост са се движили автомобилите, как са реагирали водачите и как се е развила последователността на ударите.

Според Дойчев прокуратурата се стреми да събере необходимите доказателства в рамките на първоначалния тримесечен срок на разследването. Прокурорът посочи още, че гъстите мъгли са характерни за района на Ямбол заради близостта на река Тунджа, но катастрофа с подобен мащаб досега не е имало.