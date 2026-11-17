К метът на Елхово Петър Гендов заяви в ефира на „Здравей, България“, че е изненадан от ситуацията в училището в Бояново, където при проверка на NOVA от общо 131 записани деца 113 не са били в класните стаи. След разследването последва реакция на властта, като заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева посети учебното заведение в понеделник и установи, че в клас са около 40 деца.

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„Изненадан съм, защото няколко пъти съм посещавал училището. И там наистина имало ученици. Просто не мога да си обясня от началото на учебната година до сега какво се е случило. Не съм предупреждавал, че ще го посетя“, заяви Гендов. На въпрос дали общината има ангажимент да следи дейността на училището, след като гласува средства за него, кметът посочи, че контролът е в правомощията на образователните институции: „Ангажиментът е на Регионалното управление на образованието“.

Въпроси около учениците, управлението и контрола

Той коментира и твърденията, че в училището са записвани деца от отдалечени общини, като отбеляза: „Повечето от децата са от Бояново и от околните села. Знам, че има двама ученици от Ямбол“. Гендов категорично заяви, че не вярва на твърденията, че отсъствия не се нанасят умишлено, за да могат политически сили и кметове да използват родителите по време на избори. По думите му част от децата са в уязвимо социално положение, а родителите на много от тях работят в чужбина и те се отглеждат от своите баби и дядовци.

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„Знам, че настоящият директор е от един месец, даже не знам кога е бил конкурсът. Предишният директор знам, че е от Ямбол“, посочи още Петър Гендов.

Междувременно от Министерството на образованието и науката обмислят закриване на училището в Бояново, както и сезиране на прокуратурата.