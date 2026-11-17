П арламентарната комисия по бюджет и финанси се събира на извънредно заседание, за да разгледа на първо четене проектобюджетите на държавата, Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2027 г.
Правителството внесе проектобюджета за 2027 година в НС
В проектите за догодина са заложени приходи и разходи в размер на над 50 млрд. евро, а планираният бюджетен дефицит е 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП).
Правителството предвижда поемането на нов държавен дълг в размер до 8,6 млрд. евро. Макроикономическата прогноза залага на инфлация от 4% и растеж на икономиката от 2,5% през 2027 г.
Стефан Белчев: Бюджет 2027 е реалистичен
Според разчетите минималната работна заплата ще бъде увеличена до 660 евро. Пенсиите пък ще бъдат осъвременени от 1 юли по т.нар. швейцарско правило.