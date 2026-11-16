А мериканският самолетоносач „Тиодор Рузвелт" оперира в Близкия изток, съобщиха от Централното командване на САЩ в понеделник, с което броят на американските ударни групи в региона достигна три.

„Тиодор Рузвелт" и придружаващите го кораби разширяват вече значителното американско военноморско присъствие в региона, което включва още два самолетоносача – „Джордж Х. У. Буш" и „Джордж Вашингтон", както и повече от дузина разрушители.

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„Самолетоносачът в момента оперира в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ като част от планирано разгръщане", посочиха американските военни в X.

USS Theodore Roosevelt (CVN 71) transits the Indian Ocean, Nov. 15. The aircraft carrier is currently operating in the CENTCOM area of responsibility as part of a scheduled deployment. https://t.co/xal3oET37A — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 16, 2026

Разгръщането на групата на самолетоносача в Близкия изток идва по време на ескалация в над осеммесечната война с Иран. В неделя Техеран обяви, че неговите сили са извършили атака с дронове срещу американска радарна система на хеликоптерна база в кралство Бахрейн.

Военните на Бахрейн съобщиха, че са прехванали дроновете, „спирайки ги да достигнат цели си".

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Ислямската република също изстреля дронове срещу Бахрейн в петък – първите удари от септември досега срещу държавите от богатия на нефт Персийски залив.

Централното командване на САЩ съобщи, че е свалило два ирански дрона в същия ден, без да отчита жертви или щети.