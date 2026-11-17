В ъв вторник облачността ще се разкъса и намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Преди обяд на места по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина ще е мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад, който вечерта ще се ориентира от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните – между 13° и 18°. В София минималната температура ще бъде около 5°, а максималната около 13°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Над планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на отделни места ще превалява дъжд, но валежите ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 17 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 20 мин. и залязва в 17 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 20 мин. и залязва в 0 ч. и 6 мин. на 18.11. Фаза на Луната: първа четвърт.

В сряда ще духа умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. Облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява, в Горнотракийската низина ще е мъгливо. След обяд в Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад и там ще започнат валежи от дъжд. Ще се задържи топло с минимални температури между 6° и 11°, а максималните ще бъдат между 15° и 20°.

През нощта срещу четвъртък в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Валежи ще има главно в Северна България и планините. В четвъртък вятърът отново бързо ще придобие южна компонента. Повишението на температурите ще продължи. Облачността ще е променлива, на отделни места ще превали дъжд.