Москва е била подложена на масирана атака с украински дронове през нощта, като руската противовъздушна отбрана е свалила 321 безпилотни летателни апарата, насочили се към руската столица. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на данни, публикувани от кмета на града Сергей Собянин.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Според изчисления на агенцията атаката е продължила от 17:00 ч. московско време (16:00 ч. българско време) в понеделник до 7:00 ч. (6:00 ч. българско време) във вторник.

По данни на ТАСС към Московска област са били насочени общо около 800 безпилотни летателни апарата. Съобщава се и за свалени дронове над редица други руски региони.

Атаката доведе до ограничения във въздушния транспорт. Три от четирите летища в Москва - Внуково, Домодедово и „Жуковски“, които по-рано бяха временно затворени, вече са възобновили обслужването на полети. Редица други руски летища обаче продължават да не приемат и изпращат самолети.

Рояк от дронове над Москва, четирите основни летища спряха работа

Нови рекорди при атаките с дронове

Това е поредната мащабна атака с безпилотни летателни апарати срещу руска територия през последните дни.

В понеделник кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочили се към столицата, през нощта на неделя срещу понеделник.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е извършила най-мащабната си атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо четири години и девет месеца.

Над 130 дрона полетяха към Москва

Според данните на военното ведомство руската противовъздушна отбрана е свалила общо 1336 украински дрона в 16 руски региона. Предишният обявен рекорд е бил 1254 унищожени безпилотни апарата, отчетени на 29 октомври.

Информацията за броя на свалените дронове е на руските власти и не може да бъде независимо потвърдена.