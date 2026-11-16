България

Пациент без причина преби лека в Спешно отделение в Ямбол

Нападението е било без провокация и е станало пред очите на дежурния медицински екип

Николай Киров Николай Киров

16 ноември 2026, 15:17
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Л екар от Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон“ – Ямбол е бил нападнат от пациент, който потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Инцидентът е станал на 14 ноември около 10:00 часа, съобщиха от лечебното заведение.

Пострадалият е д-р Никола Ангелов, лекар специализант в болницата. В резултат на агресията лекарят е получил травма на главата и към момента е хоспитализиран. Нападението е било без провокация и е станало пред очите на дежурния медицински екип и пациенти, казаха от МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол.

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Непосредствено след инцидента на място е пристигнал полицейски екип, а нападателят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Разпитват се свидетели, изискани и прегледани са записи от камерите за видеонаблюдение, като се извършват и необходимите процесуално-следствени действия.

Нападението от страна на 33-годишния пациент било неочаквано и непровокирано, коментира пред журналисти 29-годишният д-р Ангелов, който е родом от Хасково и четвърта, последна година, е специализант в ямболската болница. 

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„Чух, че се карат на висок глас с медицинската сестра и отидох да видя какво става. Тя искаше той да седне в количката и да го откарат към рентгена за снимка, а той не искаше да ходи, а иска само да му кажем какво му има. Обясних му, че за да му сложим точна диагноза, трябва да отиде на рентгенова снимка“, разказа лекарят.

„Както стоеше на леглото, стана и ме удари в слепоочието, прилоша ми, а той продължи да ме удря и съм изпаднал в безсъзнание. Не сме станали лекари, за да стоим в вдигнат гард, да влизаме в конфронтации с пациентите“, поясни д-р Ангелов. 

От ръководството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ осъдиха категорично проявата на физическа агресия срещу медицински специалист и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на случая и търсене на отговорност.

„Насилието срещу медици е недопустимо. Никой няма право да посяга на хората, посветили труда си на спасяването на човешки животи. Лекарите заслужават уважение и сигурност, а не страх и насилие“, посочиха от лечебното заведение.

С позиция срещу агресията излязоха и от Община Ямбол. „Посегателството срещу лекар в Спешното отделение застрашава не само неговата сигурност, но и нормалната работа на целия екип, от чиято навременна намеса зависят здравето и животът на пациентите“, заявиха от местната управа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мира Безус    
Ямбол спешно отделение нападение над лекар
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