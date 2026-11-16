М ладеж на 18 г. от България беше арестуван в германския град Нюртинген по подозрение за серия сексуални посегателства срещу жени и малолетно момиче. Той е разкрит чрез ДНК анализ на следи, открити на местата на нападенията, съобщава "Билд".

Според разследването в сряда следобед младежът нападнал 13-годишно момиче на черен път между улиците „Галгенберг“ и „Щайнмауер“. Той го свалил от велосипеда и го изнасилил два пъти на близка поляна. Само ден по-късно на същото място нападнал 57-годишна жена, която също карала велосипед. Когато наблизо се появили свидетели, извършителят избягал.

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В полицията се обадили и други две жени, които съобщили за посегателства при сходни обстоятелства. 35-годишна жена разказала, че велосипедист я е докосвал непристойно на улица „Айхенвег“. Друга 47-годишна жена също станала жертва на предполагаемия извършител. По данни на полицията малко преди нападението над 13-годишното момиче мъжът тормозил словесно жена на същото място, с искане да извърши сексуални действия.

За издирването му била сформирана специална група от 25 служители, а в операцията се включил и полицейски хеликоптер. Разследването насочило полицията към 18-годишния български гражданин, който по първоначални данни няма постоянен адрес в Германия.

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Той бил задържан в петък в Нюртинген, след като ДНК анализ установил съвпадение между неговия генетичен профил и следите, събрани при разследването. Съдия издал заповед за задържането му под стража и младежът бил отведен в затвора.

Полицията продължава да проверява дали задържаният е извършил и други нападения.