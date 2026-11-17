Т айната за по-дълъг и здравословен живот може да започне още от масата за закуска.

Д-р Мич Ген, лекар от Бока Ратон, Флорида, който практикува функционална медицина повече от 45 години, сподели пред Fox News Digital, че има три храни и напитки, които самият той редовно консумира, за да подпомогне здравословното остаряване: кафе, какао и суров мед.

„Мисля, че тези храни имат огромно значение“, каза Ген, добавяйки, че ги включва в ежедневието си.

Той разказа, че започва сутрините си с кафе, смесено със 100% какао, като през деня консумира и суров, нефилтриран мед.

Adding 3 simple foods to your diet could lead to a longer life: expert https://t.co/EUYgzRlr4B https://t.co/uTTxo2LwY4 — New York Post (@nypost) November 15, 2026

Ето кои са трите му избора:

1. Кафе

Ген поставя кафето начело в списъка си за дълголетие, посочвайки изследвания, които свързват консумацията му с потенциални ползи за здравето.

„Проучванията показват, че идеалната комбинация между кафе и дълголетие е някъде между три и четири чаши на ден“, каза той.

Според лекаря кафето може да осигури ползи за сърдечносъдовата и имунната система, в допълнение към познатото повишаване на бдителността. Той лично избира био кафе и го пие като част от сутрешната си рутина.

2. Какао

Ген придава допълнителен тласък на сутрешното си кафе, като добавя към него 100% какао, богато на полифеноли. Полифенолите са естествено срещащи се растителни съединения с антиоксидантни свойства.

Специалистът посочи, че обикновено препоръчва приблизително от една чаена до една супена лъжица какао, в зависимост от съдържанието на полифеноли.

„Мисля, че комбинацията от тези вещества има тенденция да се допълва и дава на човек не само чудесен старт сутринта, но със сигурност това, което бих нарекъл добро количество антиоксиданти и полифеноли“, каза той.

Ген също така отбеляза проучвания, които предполагат, че какаото може да донесе ползи за сърдечносъдовата система.

3. Суров мед

Третата храна в списъка на лекаря е суров, нефилтриран био мед. Според него медът може да е от полза за чревния микробиом - област, която все повече се превръща във фокус на изследванията за цялостното здраве и стареенето.

„Обичам меда, защото смятам, че той помага за дълголетието“, сподели Ген.

Що се отнася до количеството, експертът препоръчва умереност: „Мисля, че една супена лъжица на ден изглежда разумно количество, без да провокира твърде голям скок в нивата на захарта“.

Въпреки че включва и трите продукта в собствената си рутина, Ген подчертава, че здравословното стареене е много повече от добавянето на отделни „суперхрани“ към менюто. Според него хората трябва да се съсредоточат върху устойчиви хранителни навици, като посочи средиземноморската диета за добър модел.

За тези, които невинаги са се хранили здравословно, никога не е твърде късно да направят промени, категоричен е лекарят.

„Въпросът, който всеки трябва да си зададе съвсем сериозно, е: дали става въпрос за дълголетие, тоест за просто число, или за качество?“, попита той и обобщи: „Количеството следва качеството, така че това е ключът.“