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А мериканският президент Доналд Тръмп смята, че руският му колега Владимир Путин отстъпва във войната срещу Украйна и дори е можел да действа много по-твърдо. Изявлението му идва на фона на продължаващите руски атаки и на рязкото увеличение на цивилните жертви в Украйна, показват данни на ООН, цитирани от британския вестник „Индипендънт“.

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„Путин малко отстъпва по отношение на Украйна. Честно казано, можеше да бъде много по-твърд“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом на 16 ноември, преди да отпътува за Азия.

Оценката на американския президент контрастира с данните на Службата на ООН за правата на човека. Според доклада ѝ за първите осем месеца на 2026 г. в Украйна са загинали 2222 цивилни, а 13 058 са били ранени. Общият брой на жертвите достига 15 280 души.

Това е увеличение с 55% спрямо същия период на 2025 г. и над два пъти повече в сравнение с първите осем месеца на 2024 г. Средно повече от 400 цивилни са убивани или ранени всяка седмица.

ООН отчита, че през август 2026 г. са загинали най-малко 372 цивилни, а други 2349 са били ранени. Ракетите и безпилотните летателни апарати с голям обсег са останали водеща причина за жертвите, като голяма част от пострадалите са в населени места далеч от фронтовата линия.

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Какво още каза Тръмп за войната

Преди заминаването си за Азия Тръмп коментира и предстоящите разговори с китайския президент Си Дзинпин и руския лидер Владимир Путин. Той заяви, че войната в Украйна ще бъде сред темите на срещите.

„Ще говорим за любимата ми тема - Украйна. Украйна губи Украйна“, каза американският президент.

Тръмп добави, че според него Русия губи по 25 000 войници месечно. Това е негова оценка, цитирана от Асошиейтед прес, а не независимо потвърдена статистика.

Пътуването на американския президент включва посещения във Филипините и Китай, където е предвидено участие в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). В Шънджън Тръмп трябва да участва в тристранни разговори със Си Дзинпин и Владимир Путин, посветени на ядрените арсенали.

По информация на Асошиейтед прес срещата е безпрецедентна за тримата лидери в този формат. Очаква се разговорите да засегнат и войната в Украйна, въпреки че по-рано представители на американската администрация бяха заявили, че основният акцент ще бъде върху ядреното разоръжаване и конфликта с Иран.

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Продължават руските атаки срещу Украйна

На фона на дипломатическите контакти руските сили продължават ударите по украинска територия. Според „Индипендънт“ при масирана нощна атака с ракети и дронове са били поразени ключови мостове над река Днепър в Киев, както и друга критична инфраструктура. Части от украинската столица са останали без електричество и вода.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за удари по Северния и Южния мост. При ракетна атака в централната Черкаска област са били ранени най-малко трима души, а под обстрел е попаднал и Харков.

Междувременно украински безпилотни апарати са атакували руска територия, включително стратегическия Кримски мост, за който руските власти съобщиха, че движението е било ограничено.

Така изявленията на Тръмп за отстъпление на Москва идват в момент на продължаващи взаимни удари и засилено дипломатическо внимание към възможностите за прекратяване на войната.