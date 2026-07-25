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„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

Шеф Манчев предизвиква домакините да предприемат вълнуващи кулинарни пътешествия всеки делничен ден от 20:00 ч.

25 юли 2026, 12:43
„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят
Източник: NOVA

И зненадващи международни вкусове ще бележат новата седмица в „Черешката на тортата“. От понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA домакините ще отговорят на предизвикателството на шеф Манчев, като споделят преживявания, аромати и ястия от конкретна държава, която са посетили. Водачи в кулинарното околосветско пътешествие ще бъдат модната икона сред журналистите Кристина Патрашкова, откритието на Big Brother за поп фолк сцената Атижа, географът професор Климент Найденов, гласовитата поп дива Прея и диетологът Енджи Касабие.

Източник: NOVA

Дамата, за която няма неудобни въпроси, Кристина Патрашкова ще определи първата кулинарна дестинация за седмицата и тя ще бъде Испания. На масата ще има бейби змиорки, наречени берберечос, както и испански ликьор от трънки – пачаран, а провокациите ще бъдат както вкусови, така и словесни. Във вторник певицата Атижа ще пренесе звездните си гости в САЩ, за да посрещнат заедно 4 юли. Американското й детство ще вдъхнови всички ястия, който ще поднесе. А колко свои фенове ще открие на Женския пазар в София?

Източник: NOVA

Консултантът на туристическия проект на NOVA „Непознатите земи“ проф. Климент Найденов ще превърне срядата в новозеландско изживяване. Концепцията му ще впечатли шеф Манчев, а изпълнението ще е на много високо академично ниво. Колко страни е посетил и къде е срещнал съпругата си? В четвъртък екзотичната певица Прея ще отвори дома си, за да покаже красотата на Африка. Подготовката на цялото меню ще премине през сълзи и експерименти, а на финала всички ще разберат какво е чувството през тялото ти да премине „Куку“.

Източник: NOVA

Финал на седмицата ще постави ливанският експерт по хранене Енджи Касабие. Интернационалното й меню ще започне с напитка с българска роза дама сцена, а част от спирките ще бъдат Франция, Тайланд и Япония. Защо компанията ще скрие бутилка вино под масата и кой домакин ще си тръгне с мечтания плакет? Не пропускайте околосветското пътешествие в „Черешката на тортата“ – от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Източник: NOVA

Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Източник: NOVA
Източник: NOVA    
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