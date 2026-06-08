СГС не даде ход на делото за "Челопешко шосе", обвиняем е със счупен гръбнак

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Е дин от шофьорите, обвинени за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в петък вечерта, е със счупен гръбнак и в тежко състояние.

Това стана ясно след заседание на Софийски градски съд, на което не беше даден ход на делото по отношение на мярката му за неотклонение, предава БНТ.

От Софийската градска прокуратура настояват за най-тежката мярка задържане под стража. Обвиняемият Васил Михайлов обаче не е в състояние да участва в производството, тъй като трябва да претърпи операция.

Tежката катастрофа с автобус в София: Шофьорите на колите са организирали незаконна гонка

Той е настанен в УМБАЛ "Св. Анна”. Другият шофьор е настанен в "Пирогов".

Очаква се утре там да се проведе изнесено съдебно заседание.

Срещу двамата са повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени.

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

Основната версия на разследващите е за гонка, при която единият от шофиращите с висока скорост се е врязал в завиващ автобус по линия 119.