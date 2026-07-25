Привърженици на Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел в Каракас

- Около 100 привърженици на Николас Мадуро протестираха в Каракас срещу САЩ и Израел, като изгориха знамената на двете държави и скандираха антиамерикански лозунги.
- Демонстрантите стъпкаха снимки на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, обвинявайки САЩ, че използват помощта си като форма на натиск и окупация.
- Протестът идва след американската операция във Венецуела, при която Мадуро беше заловен, а Тръмп заяви, че контролира ситуацията в страната.
ALERTA 🇻🇪🇺🇸🇮🇱 | ¡ÚLTIMA HORA! 🚨| Chavismo radical queman y pisan banderas de EE.UU e Israel, en la plaza Bolívar de Caracas, exigiendo el cese de cualquier presencia en Venezuela. pic.twitter.com/esElhLFwgV— ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) July 24, 2026
Около стотина привърженици на Николас Мадуро изгориха американското и израелското знаме на площад „Симон Боливар“ в центъра на венецуелската столица Каракас, като скандираха лозунги срещу САЩ, предаде Франс прес.
Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел
Демонстрантите също така стъпкаха снимки на Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, скандирайки „Грингос, вървете си у дома!“ и „Това не е помощ, а окупация“ – препратка към американската помощ, предоставена след двойното земетресение във Венецуела преди месец.
Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте
След залавянето на Мадуро по време на американска операция в Каракас Тръмп редовно заявява, че контролира Венецуела и временно изпълняващата длъжността президентка на страната Делси Родригес.
🇻🇪🇺🇲🚨Chavistas y miembros del PSUV— YO SOY 🇻🇪🇺🇸✈️ (@ElGanadorHenry) July 24, 2026
Queman banderas de EEUU e Israel en Caracas
iris Valera y varios diputados de la asamblea q muere el 1A encabezan el acto de incitación al odio y xenofobia.pic.twitter.com/On0Bl0ZP1G