Свят

Привърженици на Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел в Каракас

Около сто души изгориха американското и израелското знаме на площад „Симон Боливар“

25 юли 2026, 11:10
Николас Мадуро
Николас Мадуро   
Източник: Getty Images
  • Около 100 привърженици на Николас Мадуро протестираха в Каракас срещу САЩ и Израел, като изгориха знамената на двете държави и скандираха антиамерикански лозунги.
  • Демонстрантите стъпкаха снимки на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, обвинявайки САЩ, че използват помощта си като форма на натиск и окупация.
  • Протестът идва след американската операция във Венецуела, при която Мадуро беше заловен, а Тръмп заяви, че контролира ситуацията в страната.

Около стотина привърженици на Николас Мадуро изгориха американското и израелското знаме на площад „Симон Боливар“ в центъра на венецуелската столица Каракас, като скандираха лозунги срещу САЩ, предаде Франс прес.

Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел

Демонстрантите също така стъпкаха снимки на Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, скандирайки „Грингос, вървете си у дома!“ и „Това не е помощ, а окупация“ – препратка към американската помощ, предоставена след двойното земетресение във Венецуела преди месец.

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

След залавянето на Мадуро по време на американска операция в Каракас Тръмп редовно заявява, че контролира Венецуела и временно изпълняващата длъжността президентка на страната Делси Родригес.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Венецуела Николас Мадуро САЩ Протест Каракас Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Изгаряне на знамена Антиамериканизъм Делси Родригес
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