Антонио Гутериш в Сирия: Първо посещение на генерален секретар на ООН от 2009 г.

Антонио Гутериш пристигна в Сирия - това е първата визита на генерален секретар на ООН в страната след посещението на Бан Ки-мун през 2009 г.

По време на тридневното си посещение Гутериш ще подкрепи политическия преход в Сирия и ще се срещне с президента Ахмед аш Шараа, граждански организации и представители на различни общности.

Гутериш ще посети и мироопазващите сили на ООН в Голанските възвишения, които са разположени в буферната зона там от 1974 г. насам.

Guterres set to be first UN chief to visit Syria since before 2011 war https://t.co/3vJisdmLks https://t.co/3vJisdmLks — Reuters (@Reuters) July 25, 2026

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна на посещение в Сирия, предаде Франс прес, позовавайки се на сирийски държавни медии.

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АФП отбелязва, че това е първата визита в Сирия на ръководител на международната организация след това на бившия генерален секретар на ООН Бан Ки-мун през 2009 г.

Министърът на външните работи на Сирия Асад аш Шибани посрещна Гутериш "и придружаващата го делегация на международното летище в Дамаск", съобщи държавната новинарска агенция САНА.

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Очаква се по време на тридневното си посещение Гутериш да потвърди подкрепата си за за политическия преход в страната. По-късно той трябва да се срещне с президента на Сирия Ахмед аш Шараа, който свали бившия лидер Башар Асад през декември 2024 г., както и с представители на гражданското общество, на организации на жените и на различни общности. Гутериш се очаква да се срещне също така и с мироопазващите сили на ООН, разположени в буферната зона на Голанските възвишения от 1974 г. насам, според говорителя на ООН.