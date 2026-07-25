Румъния свали втори дрон за два дни след нарушение на въздушното пространство

Румъния свали втори дрон за два дни, след като безпилотен летателен апарат наруши въздушното ѝ пространство край границата с Украйна. За инцидента бяха вдигнати два изтребителя F-16.

Първият свален дрон е бил руски, според румънската прокуратура, а произходът на втория все още не е официално потвърден.

От началото на войната Русия е нарушавала румънското въздушно пространство около 30 пъти, като през май руски дрон се разби в жилищен блок край Галац и рани двама души - първият подобен случай в държава членка на НАТО.

We confirm that a drone has been shot down by Allied fighters under NATO command and control in Romanian airspace.



Read the full statement here: https://t.co/EPI89lGb7P pic.twitter.com/VIbvlApvE3 — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 24, 2026

Военновъздушните сили на Румъния свалиха днес безпилотен летателен апарат, нарушил румънското въздушно пространство, над слабо населен район в близост до границата с Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е вторият случай в рамките на два дни.

Първият дрон, за който румънската прокуратура, разследваща отломките, заяви, че е руски, беше свален вчера - за първи път след десетки нарушения на румунското въздушно пространство.

Румъния вдигна четири изтребителя днес заради дронове

Президентът на Румъния Никушор Дан съобщи в социалните мрежи, че вторият дрон е бил свален в 08:30 ч. (и българско време), на 10 километра западно от Сфънту Георге на делтата на река Дунав.

Министерството на отбраната съобщи, че нарушаването на въздушното пространство е било регистрирано в 08:22 ч. тази сутрин и че са били вдигнати два изтребителя Ф-16. Ведомството не уточни произхода на безпилотния летателен апарат.

Напрежение във въздуха: Руски дрон над Румъния, НАТО вдигна изтребители

Румъния, която има 650-километрова обща граница с Украйна, заяви, че руски дронове са нарушавали въздушното ѝ пространство около 30 пъти, откакто Москва започна да атакува украински пристанища по поречието на река Дунав след пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

През май руски дрон се разби в жилищен блок в района на град Галац, близо до границата с Украйна, като при случилото се пострадаха двама души. Това беше първият случай, в който атака в хода на конфликта в Украйна засяга населен район в страна членка от НАТО и води със себе си до пострадали.