Свят

Румъния свали втори дрон за два дни след нарушение на въздушното пространство

Военновъздушните сили използваха изтребители Ф-16 срещу безпилотен апарат край границата с Украйна

25 юли 2026, 12:07
Румъния свали втори дрон за два дни след нарушение на въздушното пространство
Изтребители Ф-16 на румънските Военновъздушни сили в небето над Букурещ   
Източник: БТА
  • Румъния свали втори дрон за два дни, след като безпилотен летателен апарат наруши въздушното ѝ пространство край границата с Украйна. За инцидента бяха вдигнати два изтребителя F-16.
  • Първият свален дрон е бил руски, според румънската прокуратура, а произходът на втория все още не е официално потвърден.
  • От началото на войната Русия е нарушавала румънското въздушно пространство около 30 пъти, като през май руски дрон се разби в жилищен блок край Галац и рани двама души - първият подобен случай в държава членка на НАТО.

Военновъздушните сили на Румъния свалиха днес безпилотен летателен апарат, нарушил румънското въздушно пространство, над слабо населен район в близост до границата с Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е вторият случай в рамките на два дни. 

Първият дрон, за който румънската прокуратура, разследваща отломките, заяви, че е руски, беше свален вчера - за първи път след десетки нарушения на румунското въздушно пространство. 

Румъния вдигна четири изтребителя днес заради дронове

Президентът на Румъния Никушор Дан съобщи в социалните мрежи, че вторият дрон е бил свален в 08:30 ч. (и българско време), на 10 километра западно от Сфънту Георге на делтата на река Дунав. 

Министерството на отбраната съобщи, че нарушаването на въздушното пространство е било регистрирано в 08:22 ч. тази сутрин и че са били вдигнати два изтребителя Ф-16. Ведомството не уточни произхода на безпилотния летателен апарат. 

Напрежение във въздуха: Руски дрон над Румъния, НАТО вдигна изтребители

Румъния, която има 650-километрова обща граница с Украйна, заяви, че руски дронове са нарушавали въздушното ѝ пространство около 30 пъти, откакто Москва започна да атакува украински пристанища по поречието на река Дунав след пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс. 

През май руски дрон се разби в жилищен блок в района на град Галац, близо до границата с Украйна, като при случилото се пострадаха двама души. Това беше първият случай, в който атака в хода на конфликта в Украйна засяга населен район в страна членка от НАТО и води със себе си до пострадали. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
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