"Съжалявам": Съдът остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, обвинен за похищението на Наталия

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

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П астрокът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се -изправи пред съда. Окръжен съд-Варна гледа мярката му за неотклонение, предава NOVA .

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На въпрос на журналист - Какво иска да каже на майката на Наталия, той отговори: "Съжалявам".

Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража” заради високата степен на обществена опасност.

Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и че се е грижел за момичето през тези 23 дни, в които бяха в неизвестност.

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