България

"Съжалявам": Съдът остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, обвинен за похищението на Наталия

Пастрокът на детето беше задържан на 23 юли, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна

Обновена преди 17 минути / 25 юли 2026, 08:02
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П астрокът на 11-годишната Наталия остава в ареста. Днес той се -изправи пред съда. Окръжен съд-Варна гледа мярката му за неотклонение, предава NOVA.

Варненският съд ще реши за ареста на похитителя на Наталия

На въпрос на журналист - Какво иска да каже на майката на Наталия, той отговори: "Съжалявам".

Прокуратурата настоя да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража” заради високата степен на обществена опасност. 

Преди заседанието Асен заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил. Каза и че се е грижел за момичето през тези 23 дни, в които бяха в неизвестност. 

Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Източник: NOVA, "Фокус"    
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