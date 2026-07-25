България

Кметът на Пазарджик сезира прокуратурата и МВР заради според него AI-манипулирано видео

Петър Куленски твърди, че в социалните мрежи се разпространява фалшив видеоклип с внушения за корупция, и настоява да бъде установен неговият автор

25 юли 2026, 14:02
Кметът на Пазарджик Петър Куленски
Кметът на Пазарджик Петър Куленски   
Източник: БТА

К метът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че ще подаде сигнал до прокуратурата и МВР заради разпространението на манипулиран с изкуствен интелект видеоклип, публикуван от анонимен профил във Facebook. По думите му видеото съдържа неверни внушения за евентуални корупционни практики и представлява фалшифицирано съдържание.

Според публикацията му в групата „Аз съм от Пазарджик“ анонимен профил с името „Чичо Чарли“ разпространява видеоклип, в който е създадено впечатление, че служител на Община Пазарджик му подава плик. Куленски определя записа като „фейк“ и „груба, целенасочена и опасна манипулация“.

Кметът заявява, че е поискал компетентните органи да установят кой стои зад анонимния профил, който според него създава и разпространява фалшиво съдържание. Освен това възнамерява да изиска всички налични записи от охранителните камери на заведението, където е заснето видеото, за да бъде изяснено какво действително се е случило.

В публикацията си Куленски посочва, че досега е подминавал лъжи, обиди и внушения по свой адрес, но според него използването на изкуствен интелект за създаване на „фейк доказателства“ представлява опасна практика, която не бива да остава без последствия.

Той обръща внимание и на рисковете от злоупотреба с технологии за изкуствен интелект, като отбелязва, че чрез тях могат да бъдат подменяни лица, гласове, движения, предмети или цели ситуации, което позволява създаването на убедително изглеждащо невярно съдържание.

В края на публикацията си кметът призовава гражданите да проверяват източниците на информация, да не приемат анонимните публикации като доказателство и да не съдействат за разпространението на манипулативно съдържание. Той подчертава, че приема критиката като част от публичната дейност, но определя разпространението на фалшифицирани видеа и несъществуващи компромати чрез анонимни профили като целенасочена клеветническа кампания, която, по думите му, няма да остави без последствия.

Петър Куленски Пазарджик Изкуствен интелект Фалшиви новини Манипулиран видеоклип Дезинформация Корупция Клеветническа кампания Анонимен профил Прокуратура
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