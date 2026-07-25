Кметът на Пазарджик сезира прокуратурата и МВР заради според него AI-манипулирано видео

К метът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че ще подаде сигнал до прокуратурата и МВР заради разпространението на манипулиран с изкуствен интелект видеоклип, публикуван от анонимен профил във Facebook. По думите му видеото съдържа неверни внушения за евентуални корупционни практики и представлява фалшифицирано съдържание.

Според публикацията му в групата „Аз съм от Пазарджик“ анонимен профил с името „Чичо Чарли“ разпространява видеоклип, в който е създадено впечатление, че служител на Община Пазарджик му подава плик. Куленски определя записа като „фейк“ и „груба, целенасочена и опасна манипулация“.

Кметът заявява, че е поискал компетентните органи да установят кой стои зад анонимния профил, който според него създава и разпространява фалшиво съдържание. Освен това възнамерява да изиска всички налични записи от охранителните камери на заведението, където е заснето видеото, за да бъде изяснено какво действително се е случило.

В публикацията си Куленски посочва, че досега е подминавал лъжи, обиди и внушения по свой адрес, но според него използването на изкуствен интелект за създаване на „фейк доказателства“ представлява опасна практика, която не бива да остава без последствия.

Той обръща внимание и на рисковете от злоупотреба с технологии за изкуствен интелект, като отбелязва, че чрез тях могат да бъдат подменяни лица, гласове, движения, предмети или цели ситуации, което позволява създаването на убедително изглеждащо невярно съдържание.

В края на публикацията си кметът призовава гражданите да проверяват източниците на информация, да не приемат анонимните публикации като доказателство и да не съдействат за разпространението на манипулативно съдържание. Той подчертава, че приема критиката като част от публичната дейност, но определя разпространението на фалшифицирани видеа и несъществуващи компромати чрез анонимни профили като целенасочена клеветническа кампания, която, по думите му, няма да остави без последствия.