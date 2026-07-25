Арестуваха двама мъже за огромни количества наркотици в Несебър и София

54-годишен мъж от София бе арестуван в Несебър след полицейска акция, при която е намерено значително количество наркотични вещества. Вчера вечерта служители на Районното управление в града извършили претърсване на частен апартамент, където открили два полиетиленови плика с общо 350 грама марихуана. При последвалия оглед в стопанисваното от него местно заведение криминалистите са иззели още три грама от същия наркотик, както и електронни везни и пликове за дозиране. По случая е образувано разследване.

Паралелно с това криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ неутрализираха друг дилър при специализирана операция в столичния квартал „Надежда“. Задържан е 40-годишен криминално проявен и рецидивист, живеещ в София без официална адресна регистрация. У него и в ползваните от него помещения са намерени 270 таблетки екстази, близо 290 грама амфетамин, 660 грама т.нар. „паста за билка“, около 40 грама метамфетамин, малки количества кокаин и марихуана.