България

Експеримент показва как райският газ променя реакциите на шофьорите

Експерти настояват за повече контрол, след като младите хора все по-често комбинират употребата му с шофиране

25 юли 2026, 09:27

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  • Употребата на райски газ зад волана се превръща в сериозен риск за пътната безопасност - случаи като катастрофата в София, при която шофьор под въздействие на веществото е карал със 199 км/ч и е загинал човек, показват потенциално фаталните последици.
  • Райският газ сериозно нарушава способността за шофиране - експерименти показват замъглено зрение, проблеми с преценката на скорост и дистанция, нарушен контрол върху автомобила и реакции, подобни на състояние на силно опиянение.
  • Контролът върху употребата остава труден - веществото не е включено като наркотик в закона, стандартните полеви тестове на МВР не го засичат, а лекарите предупреждават, че редовната употреба може да причини трайни нервни увреждания.

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

Райският газ зад волана се превръща във все по-сериозен проблем. Комбинацията от висока скорост, мощен автомобил и вещество, което променя съзнанието, може да има фатални последици.

Преди близо година млад шофьор с едва две седмици опит зад волана е заснет да се движи със 199 километра в час в София. Според разследването той е бил под въздействието на райски газ. Катастрофата е фатална – загива пътник в градския транспорт, пише NOVA.

Нови кадри от Пловдив отново повдигат въпроса за опасната практика. На видеото, разпространено в социалните мрежи, се виждат двама младежи в мощен автомобил, а според автора на записа шофьорът употребява райски газ. Случаят вече се проверява от полицията и прокуратурата.

Инфлуенсърът Александър Влог разказва, че още преди две години е станал свидетел на подобна ситуация. Той видял двама младежи в мощен автомобил, които видимо употребявали райски газ от балони, докато чакали на светофар. „Видях ги в неадекватно състояние – смееха се, бяха много шумни, с висока музика. Видимо употребяваха райски газ в автомобила си“, разказа той.

От „безобидно забавление“ до парализа: Какво е райският газ и как поразява мозъка

Александър призна, че не е публикувал кадрите, след като получил заплашителен жест от младежите.

Какво обаче се случва с човешките реакции, когато човек шофира под въздействието на райски газ? Експеримент с виртуална реалност показва ефекта от употребата на веществото зад волана. При симулацията шофирането става трудно, а преценката за скоростта, дистанцията и движението в лентата се нарушава сериозно. Появяват се замъглено зрение и усещане за изтръпване на крайниците.

„Нищо не е същото. Все едно съм пиян. Лентата ми се пресича. От най-малкото движение на волана всичко се променя. Виждаш размазано и не можеш да разпознаваш светлините. Дори не можеш да задържиш автомобила в лентата“, посочи създателят на първите центрове със симулатори Денис Стойнев. 

При по-висока скорост опасността нараства допълнително, тъй като шофьорът не може да прецени правилно дистанцията и времето за спиране. Райският газ обаче не е класифициран като наркотично вещество по действащото законодателство. Адвокат Силвия Петкова обясни, че веществото не фигурира в списъците на наркотичните вещества и има широко легално приложение.

Снимаха мъж да диша райски газ, докато шофира

Полевите тестове на МВР не го засичат. Райският газ може да бъде установен чрез биологична проба, но само за кратък период след употребата му. Предвидени са административни санкции, които в определени случаи могат да достигнат до евровата равностойност на 40 000 лева, включително при установяване на произхода и продажбата на веществото.

Междувременно в „Пирогов“ все по-често се приемат млади хора, прекалили с райски газ. Според доц. Богдан Младенов това са предимно деца, тийнейджъри и млади хора. При хронична употреба веществото може да доведе до дългосрочни нервни увреждания, изтръпване, загуба на чувствителност и контрол върху мускулите, като част от тези увреждания могат да бъдат необратими. „Няма субстанция, която променя съзнанието и при която може да се смята, че е безопасно да се шофира“, категоричен е началникът на клиника по детска реанимация. 

На фона на зачестяващите случаи остава въпросът дали действащите правила са достатъчни, за да гарантират безопасността на пътя. Според адвокат Силвия Петкова проблемът не е свързан с пропуск в закона, а с характеристиките на райския газ като вещество, което не е класифицирано като наркотично и има широко законно приложение.

Експертите са категорични – адреналинът и високите скорости нямат място на пътя, когато човек е под въздействието на вещество, което променя съзнанието. „Адреналинът не идва от това да седнеш неадекватен зад волана, а от това да имаш уменията и да ги покажеш на писта, на картинг или в друга безопасна среда“, казва Денис Стойнев.

Източник: NOVA    
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