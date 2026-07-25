Свят

Горски пожари край Бордо: Над 141 000 души евакуирани във Франция

Огнената стихия в регионите Жиронд и Ланд достигна невиждани мащаби, заяви френският премиер.

25 юли 2026, 11:36
Пожарникар
Пожарникар   
Източник: iStock
  • Над 141 000 души са евакуирани от районите Жиронд и Ланд край Бордо заради мащабни горски пожари, като властите призоваха хората да избягват района.
  • Френските власти изпратиха армейски части за подпомагане на пожарникарите, а местните жители в съседни департаменти бяха предупредени да държат прозорците и вратите затворени заради дима.
  • Екстремните горещини усложняват ситуацията — средната температура в Аквитания през юли е достигнала 32,2°C, което е с 7,3°C над нормата за периода 1961–1990 г.

Хиляди хора бяха евакуирани от предградията край френския град Бордо тази сутрин, след като в околностите на града в Югозападна Франция продължават да бушуват горски пожари, предаде Ройтерс.

Софи Брока, префект на регион Нова Аквитания и департамент Жиронд, който обхваща района на Бордо, заяви, че се извършва евакуация на общините Льо Айан, Езин и Мериняк. 

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Районът на Бордо е популярен със своите лозя, а градът е един от основните центрове за туристически пътувания в близките крайбрежни курорти на Атлантическия океан.

Премиерът Себастиен Льокорню каза, че над 141 000 души са били евакуирани от регионите Жиронд и Ланд, близо до Бордо. Шофьорите също бяха посъветвани да избягват региона заради бушуващите пожари.

“Пожарите, които обхванаха нашата страна, достигнаха досега невиждани мащаби”, написа тази сутрин Льокорню в социалната мрежа Екс. 

На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците.

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На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени.

Средната температура този месец в район Аквитания е била 32,2 градуса - със 7,3 градуса над средната норма за месец юли в периода 1961  - 1990 г., показват данните на климатичния монитор на Ройтерс.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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