Горски пожари край Бордо: Над 141 000 души евакуирани във Франция

Над 141 000 души са евакуирани от районите Жиронд и Ланд край Бордо заради мащабни горски пожари, като властите призоваха хората да избягват района.

Френските власти изпратиха армейски части за подпомагане на пожарникарите, а местните жители в съседни департаменти бяха предупредени да държат прозорците и вратите затворени заради дима.

Екстремните горещини усложняват ситуацията — средната температура в Аквитания през юли е достигнала 32,2°C, което е с 7,3°C над нормата за периода 1961–1990 г.

France and Spain evacuate more than 160,000 people as unprecedented forest fires ravaged areas near Madrid and Bordeaux pic.twitter.com/ktYllAqgfL — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 25, 2026

Хиляди хора бяха евакуирани от предградията край френския град Бордо тази сутрин, след като в околностите на града в Югозападна Франция продължават да бушуват горски пожари, предаде Ройтерс.

Софи Брока, префект на регион Нова Аквитания и департамент Жиронд, който обхваща района на Бордо, заяви, че се извършва евакуация на общините Льо Айан, Езин и Мериняк.

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Районът на Бордо е популярен със своите лозя, а градът е един от основните центрове за туристически пътувания в близките крайбрежни курорти на Атлантическия океан.

Премиерът Себастиен Льокорню каза, че над 141 000 души са били евакуирани от регионите Жиронд и Ланд, близо до Бордо. Шофьорите също бяха посъветвани да избягват региона заради бушуващите пожари.

“Пожарите, които обхванаха нашата страна, достигнаха досега невиждани мащаби”, написа тази сутрин Льокорню в социалната мрежа Екс.

На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците.

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На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени.

Средната температура този месец в район Аквитания е била 32,2 градуса - със 7,3 градуса над средната норма за месец юли в периода 1961 - 1990 г., показват данните на климатичния монитор на Ройтерс.