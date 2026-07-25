България

66-годишен мъж загина, след като беше блъснат от 21-годишен край Монтана

66-годишният мъж е загинал на място, а автомобилът на водача е иззет по образуваното досъдебно производство

25 юли 2026, 13:46
66-годишен мъж загина, след като беше блъснат от 21-годишен край Монтана
Източник: БТА
  • 66-годишен пешеходец от Криводол е загинал, след като е бил блъснат от автомобил на пътен възел при входа на Монтана около 21:30 ч.
  • 21-годишният шофьор е задържан, автомобилът му е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие.
  • От МВР – Монтана съобщават, че от август 2023 г. досега в областта са иззети 145 автомобила за тежки нарушения, включително шофиране след употреба на алкохол, наркотици или след причиняване на тежки катастрофи.

Прегазиха 27-годишен мъж край Монтана

Пешеходец на 66 години от град Криводол, област Враца, е загинал на път край Монтана, след като е бил блъснат от автомобил. Задържан е 21-годишен младеж, който е бил зад волана на колата, а автомобилът е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Произшествието е станало около 21:30 часа снощи на пътен възел при входа на Монтана, където се пресичат републиканските пътища III-112 и I-1. Двайсет и едногодишният шофьор, който управлявал „Мерцедес“ по посока Видин – Монтана, не видял пресичащия пътното платно мъж и го блъснал, като ударът се оказал фатален. Шофьорът е задържан в полицията, автомобилът му е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс.

На мястото е извършен оглед от оперативна полицейска група.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че от началото на годината в региона са иззети девет автомобила, тъй като водачите им са управлявали след употреба на алкохол с концентрация над 1,20 промила, след употреба на наркотични вещества или във връзка с причинено тежко пътнотранспортно произшествие. От август 2023 г., когато влизат в сила законовите промени, позволяващи изземване на автомобил, досега в област Монтана са иззети 145 автомобила.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
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