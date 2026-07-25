Краят на една ера: Режисьорът, който направи Джим Кери звезда, си отиде

Режисьорът на „Маската“ Чък Ръсел почина на 74-годишна възраст в дома си в Сан Диего; причината за смъртта все още не е установена.

Ръсел е известен с хитовия филм „Маската“ (1994), който превърна Джим Кери в световна звезда и даде първата голяма кино роля на Камерън Диас.

В кариерата си режисира още „Кошмари на Елм стрийт 3“, „Заличителят“ с Арнолд Шварценегер и „Кралят на скорпионите“ с Дуейн Джонсън.

Chuck Russell, director of movies like The Blob and The Mask, has passed away at 74. pic.twitter.com/5aZmcfTCFp — Fandom (@getFANDOM) July 24, 2026

Чък Ръсел, режисьорът на филма „Маската“ с Джим Кери в главната роля, почина на 74-годишна възраст, съобщи електронното издание „Варайъти”.

Смъртта му е настъпила в сряда, 22 юли, в дома му в Сан Диего. Причината все още не е установена, отбелязва изданието, като цитира сайта TMZ.

В сряда служители на пожарната служба са пристигнали в дома на Ръсел, след като са получили сигнал, че мъж е загубил съзнание.

Режисьорският дебют на Ръсел е филмът „Кошмари на Елм стрийт, част 3: Воини на съня” през 1987 г.

Режисира „Маската“ през 1994 г., като Ръсел избра Камерън Диас за първата ѝ роля в киното, а продукцията превърна Джим Кери в име, познато на всички. Филмът получи номинация за награда „Оскар“ за визуални ефекти, припомня „Варайъти”.

„За мен е привилегия, че работих с Чък Ръсел, който по време на снимките на „Маската“ създаде на снимачната площадка непринудена атмосфера... Целият актьорски състав и екип бяхме трогнати и вдъхновени от неговата закачливост... Смятам „Маската“ за едно от бижутата в творческия ми живот. Благодаря ти, Чък“, се казва в изявление на актьора Джим Кери по повод смъртта на режисьора, цитирано от „Варайъти”.

След „Маската", Чък Ръсел режисира „Заличителят“ с Арнолд Шварценегер и „Кралят на скорпионите“ – първата главна роля за Дуейн Джонсън.

Следват няколко години творческа пауза, като Ръсел се завърна като режисьор на филма „Аз съм гняв“ от 2016 г. с Джон Траволта , на индийския екшън-приключенски филм Junglee и Paradise City с Брус Уилис и Траволта.

Последният филм на Чък Ръсел Witchboard имаше премиера през 2024 г. , припомня „Варайъти”.