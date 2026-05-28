МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Р ъководството на Министерството на вътрешните работи проведе национално съвещание във Велико Търново с участието на директорите на областните дирекции в Северна България. Основен акцент в разговорите бяха предизвикателствата пред системата след местните избори, борбата с корупцията, наркотрафика и контрабандата, както и мерките за подобряване на пътната безопасност.

В срещата участваха политическото и професионалното ръководство на МВР, както и ръководителите на областните дирекции във Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Присъстваха и представители на районните полицейски управления.

След откритата за медиите част съвещанието продължи при закрит формат, в който бяха обсъдени конкретните задачи пред структурите на вътрешното министерство в отделните региони.

В изказването си вътрешният министър Иван Демерджиев отправи остро предупреждение срещу всякакви опити за създаване на „самостоятелни територии“ и влияние извън рамките на закона.

„Толерантността към подобни явления ще бъде нулева, независимо къде се случват и под каква форма“, заяви министърът.

По думите му институциите трябва да реагират незабавно при данни за корупция, покровителство, институционално бездействие или опити за упражняване на натиск върху местната власт и държавните структури.

Демерджиев призова ръководителите на областните дирекции да извършат детайлни проверки по места и при установяване на нарушения да бъдат предприемани „безкомпромисни мерки“, включително срещу служители от различни администрации.

По време на съвещанието бяха очертани и основните приоритети в работата на МВР през следващите месеци.

Сред тях са засилването на борбата с наркотрафика и разпространението на наркотици, особено сред младите хора, както и разбиването на организирани престъпни мрежи.

Министерството поставя сериозен акцент и върху противодействието на корупцията, злоупотребите с обществен ресурс и незаконните схеми в различни сектори.

Друг важен приоритет е ограничаването на контрабандата чрез по-тясна координация между полицията, митническите служби и граничните власти, предаде NOVA.

Специално внимание беше отделено и на пътната безопасност. Според ръководството на МВР основен критерий за работата на структурите няма да бъде броят на съставените актове и фишове, а реалното намаляване на катастрофите и жертвите по пътищата.

Министърът подчерта необходимостта от по-добро взаимодействие между институциите, особено в случаите, когато причините за проблемите са свързани с лоша инфраструктура, недостатъчна организация на движението или други административни пропуски извън системата на МВР.

По време на съвещанието бяха представени и резултатите от специализирани полицейски операции, проведени от средата на май досега.

По линия на икономическата полиция са извършени над 6 300 проверки на заложни къщи и фирми за бързи кредити. Съставени са повече от 1 200 констативни протокола, задържани са над 1 000 души, а образуваните досъдебни производства са 504.

Криминалната полиция е извършила над 7 000 проверки в търговски обекти и заведения. При акциите са установени 928 души с наркотични вещества, както и 174 малолетни и непълнолетни лица. Разкрити са и 52 кражби на автомобили и автомобилни части.

От МВР отчетоха още, че са проведени профилактични действия с над 15 000 лица, а предупредителните протоколи са повече от 5 000.

По отношение на пътната безопасност за периода са извършени близо 243 000 проверки на граждани и над 207 000 проверки на автомобили. Връчени са и повече от 28 000 електронни фиша за нарушения на Закона за движение по пътищата.