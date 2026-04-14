Обвиниха в корупция съпругата на премиера на Испания

Б егоня Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, е обвинена в присвояване, търговия с влияние, корупция в бизнес отношенията и незаконно присвояване на средства след двугодишно разследване от съдия в Мадрид, предава „Гардиън“

55-годишната Гомес е обвинена в използване на влиянието си като съпруга на социалистическия премиер на Испания, за да си осигури и управлява пост в мадридския университет „Комплутенсе“, и в използване на публични ресурси и лични връзки за осъществяване на частните си интереси.

Съдията Хуан Карлос Пейнадо също така повдигна обвинения срещу личната асистентка на Гомес, Кристина Алварес, и срещу бизнесмена Хуан Карлос Барабес във връзка със случая.

Всички обвиняеми отрекоха да са извършили нарушения. Разследването срещу Гомес е предизвикано от жалба от „Манос Лимпиас“ („Чисти ръце“), самопровъзгласил се профсъюз с крайнодесни връзки, който има история на използване на съдилищата, за да преследва онези, които смята за заплаха за демократичните интереси на Испания.

Санчес многократно отхвърляше делото срещу съпругата си като неоснователно и политически мотивирано клеветничество. Премиерът обвини своите политически и медийни опоненти в преследване на семейството му и открито постави под въпрос безпристрастността на някои членове на съдебната власт.

В своето решение от 39 страници Пейнадо предполага, че „някои публични решения, благоприятни за университетската председателка, които биха могли да бъдат получени чрез уникално използване на нейното положение, са били взети, след като съпругът на Гомес стана генерален секретар на Испанската социалистическа работническа партия и най-вече откакто той е министър-председател“.

Съдията също така заяви, че има доказателства за поведение в двореца Монклоа – официалната резиденция на премиера, което „изглежда по-скоро в съответствие с това на абсолютистките режими и което, за щастие, е било забравено в нашата държава през годините“.

Премиерът, който заяви миналата година, че „няма съмнение, че има съдии, които правят политика, и има политици, които се опитват да въздадат справедливост“, каза, че е уверен, че справедливостта ще възтържествува и съпругата му ще бъде оправдана.