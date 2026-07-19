България

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Данъчните поискали 300 евро от собственик на минимаркет, за да прикрият нарушения

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 10:15
Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани в Черноморец, община Созопол, след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

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Сигналът е подаден около 14:30 ч. в събота в Районното управление в Созопол от мъж, стопанисващ минимаркет в Черноморец. Малко по-рано двама служители на НАП извършили проверка в обекта, при която били установени нарушения.

За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро. Непосредствено след предаването на парите двамата служители били задържани.

 

По случая са извършени процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Бургас. Образувано е досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
НАП подкуп корупция задържани служители Черноморец Созопол Бургас данъчни изнудване Окръжна прокуратура - Бургас
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