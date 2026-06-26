25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

Р азследването около незаконното строителство във Варна по казуса „Баба Алино“ продължава да разкрива нови данни за предполагаеми корупционни практики и участие на длъжностни лица от общинската администрация. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти.
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По думите му до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми.
„Невзоров е разпитан подробно, има 25 арестувани, работата продължава. На някои от тях ще бъдат повдигнати обвинения“, каза Демерджиев, цитиран от NOVA.
Министърът потвърди, че сред задържаните има и служители на местната администрация.
„Петима от тях са общински служители“, съобщи той.
Разследването не се ограничава единствено до конкретния случай на незаконно строителство, а обхваща и други съмнения за нарушения в дейността на общински структури.
„Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна“, заяви вътрешният министър.
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Според него вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания.
„Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики и те ще бъдат докрай изяснени. Отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата“, подчерта Демерджиев.
Разследването обхваща период от няколко години назад, като се проверяват документи, чрез които е правен опит за узаконяване на строителство със спорен или незаконен характер.
„Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи той.
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Министърът допълни, че събраните данни сочат за участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи.
„Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“, каза Демерджиев.
По думите му разследващите са установили механизъм за издаване на документи за търпимост, използван в по-широк мащаб.
„Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви той.
Целта на разследването, по думите на вътрешния министър, е да се достигне до всички участници по веригата на вземане на решения.
„Продължаваме работата, за да стигнем до възможно най-високо стоящите хора в тази верига“, подчерта той.
Демерджиев посочи още, че основният разпитван по случая – Олег Невзоров, е оказал съдействие на разследващите.
„Той е дал показания, доста ясни, доста подробни. Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна“, каза министърът.
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По отношение на конкретни длъжностни лица, включително кметски представители, той отказа да влиза в подробности, като посочи, че имената ще станат ясни при повдигане на обвинения.
„Ще разберете кои са, когато бъдат обявени и когато бъдат повдигнати обвинения на част от тях“, заяви Демерджиев.
По време на брифинга беше съобщено още, че се проверява и произходът на средствата, свързани с инвестициите на Невзоров, като разследването има и международни аспекти.
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„Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, допълни вътрешният министър.
Разследването по случая продължава, като се очакват нови процесуално-следствени действия и допълнителни разкрития.