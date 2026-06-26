България

25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

Вътрешният министър съобщи за арестувани общински служители, събрани доказателства за незаконно строителство и разследване с международен обхват

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 11:03
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Р азследването около незаконното строителство във Варна по казуса „Баба Алино“ продължава да разкрива нови данни за предполагаеми корупционни практики и участие на длъжностни лица от общинската администрация. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти.

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По думите му до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми.

„Невзоров е разпитан подробно, има 25 арестувани, работата продължава. На някои от тях ще бъдат повдигнати обвинения“, каза Демерджиев, цитиран от NOVA.

Министърът потвърди, че сред задържаните има и служители на местната администрация.

„Петима от тях са общински служители“, съобщи той.

Разследването не се ограничава единствено до конкретния случай на незаконно строителство, а обхваща и други съмнения за нарушения в дейността на общински структури.

„Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна“, заяви вътрешният министър.

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Според него вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания.

„Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики и те ще бъдат докрай изяснени. Отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата“, подчерта Демерджиев.

Разследването обхваща период от няколко години назад, като се проверяват документи, чрез които е правен опит за узаконяване на строителство със спорен или незаконен характер.

„Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи той.

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Министърът допълни, че събраните данни сочат за участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи.

„Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“, каза Демерджиев.

По думите му разследващите са установили механизъм за издаване на документи за търпимост, използван в по-широк мащаб.

„Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви той.

Целта на разследването, по думите на вътрешния министър, е да се достигне до всички участници по веригата на вземане на решения.

„Продължаваме работата, за да стигнем до възможно най-високо стоящите хора в тази верига“, подчерта той.

Демерджиев посочи още, че основният разпитван по случая – Олег Невзоров, е оказал съдействие на разследващите.

„Той е дал показания, доста ясни, доста подробни. Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна“, каза министърът.

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По отношение на конкретни длъжностни лица, включително кметски представители, той отказа да влиза в подробности, като посочи, че имената ще станат ясни при повдигане на обвинения.

„Ще разберете кои са, когато бъдат обявени и когато бъдат повдигнати обвинения на част от тях“, заяви Демерджиев.

По време на брифинга беше съобщено още, че се проверява и произходът на средствата, свързани с инвестициите на Невзоров, като разследването има и международни аспекти.

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„Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, допълни вътрешният министър.

Разследването по случая продължава, като се очакват нови процесуално-следствени действия и допълнителни разкрития.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Варна незаконно строителство Баба Алино корупция Иван Демерджиев общинска администрация Олег Невзоров разследване полиция престъпност
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