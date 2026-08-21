България

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

Соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и АЕЦ при нормалната ѝ мощност, каза Констанца Рангелова

21 август 2026, 08:34
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  • Намаляването на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с 120 MW е само около 6% от общата мощност и според експерта е минимална, превантивна мярка заради рекордно ниския Дунав.
  • Енергийната сигурност на България не е застрашена, тъй като страната разполага с балансиран енергиен микс, значителни соларни мощности и батерии, а дори спиране на блок не би създало сериозен проблем.
  • Ограничението вероятно ще намали основно износа на електроенергия, без съществен ефект върху снабдяването или цените за потребителите.

Намаляват производството на ток от "Козлодуй"

Намаляването на мощността на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ със 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова в студиото на NOVA.

„Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ „Козлодуй“, тоест говорим за около 6%“, обясни Рангелова.

По думите ѝ необичайна е причината за предприемането на мярката - изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. „Причината е безпрецедентна, но самото намаляване на мощността не е. Това е наистина минимална стъпка и най-вероятно е превантивна, свързана с рекордно ниските нива на Дунав“, посочи експертът.

Рангелова подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности.

„Това, което се знае в момента, е, че не се очакват някакви големи изключвания“, каза тя.

Дори евентуалното спиране на един от блоковете не би било необичайна процедура, тъй като това се случва регулярно при плановите ремонти на централата. „Дори при такова положение за България и енергийната ѝ сигурност няма да има сериозни последствия. Но дори това в момента не се очаква“, подчерта Рангелова.

Според нея няма причина потребителите да се притесняват и да ограничават използването на електроенергия заради ситуацията. „Със сигурност не трябва да мислим за пестене на ток. България в момента е в изключително добра позиция на регионално и европейско ниво, защото имаме много балансиран микс от електроенергийни ресурси“, обясни експертът.

Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години.

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По думите ѝ от началото на август АЕЦ „Козлодуй“ произвежда средно около 45 гигаватчаса електроенергия дневно, докато производството от соларни мощности достига близо 40 гигаватчаса. „В момента соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и атомната електроцентрала при нормалната ѝ мощност“, заяви тя.

Важна роля вече играят и системите за съхранение на електроенергия. Според Рангелова България разполага с около 14-15 гигаватчаса батерии, благодарение на които значителна част от произведената през деня соларна енергия може да бъде използвана във вечерните часове, когато потреблението се увеличава. „В момента имаме достатъчно батерии, така че половината от електроенергията, която се произвежда от солари, можем да я разпределим вечерта“, посочи експертът.

Рангелова подчерта още, че страната разполага със значителен излишък от електроенергия и продължава да изнася към съседни държави, включително Румъния. „Износът на България за юли и август досега е около 30 гигаватчаса на ден“, каза тя.

Затова ограничението от 120 мегавата в Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ най-вероятно ще се отрази основно с известно намаляване на износа, а не върху снабдяването на българските потребители.

По думите ѝ по-ниската мощност на блока означава под 3 гигаватчаса по-малко произведена електроенергия за денонощие – значително под количествата, които България в момента изнася.

Енергийният експерт не очаква мярката да доведе и до осезаема промяна на цените на електроенергията. „Количествата, които се намаляват, са толкова малки, че ефектът върху цените е абсолютно незабележим на фона на всички останали фактори“, заяви Рангелова.

Според нея върху пазарните цени много по-силно могат да повлияят фактори като наличността на производствени мощности в съседните държави или по-високо потребление в определени дни.

„При сегашното количество - тези 6% от АЕЦ, ефектът върху цените е абсолютно незабележим и не би могъл дори да бъде разграничен от другите фактори, които влияят върху ценообразуването“, допълни тя.

Рангелова увери и че самото намаляване на мощността не представлява необичайна или опасна процедура за централата.

Източник: NOVA    
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