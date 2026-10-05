Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

У краински дронове са атакували през нощта два обекта на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украйна. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директорът на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от "Ройтерс".

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По думите на Лихачов при атаката е загинал шофьор, който е доставял храна за служителите на централата.

Според руската страна мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци. Информацията за атаката и щетите е съобщена от руските власти и към момента не е независимо потвърдена от международен наблюдател.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест реактора тип ВВЕР-1000. Централата се намира в югоизточната част на Украйна, край град Енергодар.

Руските сили поеха контрола над централата през март 2022 г., в първите седмици на пълномащабната война. Украинският персонал продължи да изпълнява оперативни дейности, а ситуацията около съоръжението многократно предизвикваше международни опасения за ядрената безопасност.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) поддържа мисия на място и следи за спазването на основните принципи за ядрена безопасност и сигурност. Агенцията нееднократно е предупреждавала, че военните действия около централата създават допълнителни рискове.

Към март 2025 г. и шестте реакторни блока са били в състояние на студено спиране.

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От началото на войната Москва и Киев многократно са отправяли взаимни обвинения за атаки и военни действия в района на централата.

И двете страни са заявявали, че действията на противника могат да застрашат ядрената безопасност. Заради ограничения достъп до обекта и военната обстановка независимото установяване на отговорността за отделните инциденти често е затруднено.