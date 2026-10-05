Свят

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Според Москва мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 13:28
Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ
Източник: iStock Photos/Getty Images

У краински дронове са атакували през нощта два обекта на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украйна. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директорът на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от "Ройтерс".

Русия: Украински дрон уби главния инженер на Запорожката АЕЦ

По думите на Лихачов при атаката е загинал шофьор, който е доставял храна за служителите на централата.

Според руската страна мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци. Информацията за атаката и щетите е съобщена от руските власти и към момента не е независимо потвърдена от международен наблюдател.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест реактора тип ВВЕР-1000. Централата се намира в югоизточната част на Украйна, край град Енергодар.

Руските сили поеха контрола над централата през март 2022 г., в първите седмици на пълномащабната война. Украинският персонал продължи да изпълнява оперативни дейности, а ситуацията около съоръжението многократно предизвикваше международни опасения за ядрената безопасност.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) поддържа мисия на място и следи за спазването на основните принципи за ядрена безопасност и сигурност. Агенцията нееднократно е предупреждавала, че военните действия около централата създават допълнителни рискове.

Към март 2025 г. и шестте реакторни блока са били в състояние на студено спиране.

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

От началото на войната Москва и Киев многократно са отправяли взаимни обвинения за атаки и военни действия в района на централата.

И двете страни са заявявали, че действията на противника могат да застрашат ядрената безопасност. Заради ограничения достъп до обекта и военната обстановка независимото установяване на отговорността за отделните инциденти често е затруднено.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 30 минути

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

България Преди 50 минути

Легендарният специалист Злати Иванов си отиде от този свят на 83-годишна възраст в Сливен

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

Любопитно Преди 56 минути

След като участва в цели пет филмови премиери през 2026 година, актрисата Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената. Тя публикува забавно видео в социалните мрежи, с което официално постави началото на своята заслужена почивка от светлината на прожекторите

ЕК с тежко признание за младите в Европа

ЕК с тежко признание за младите в Европа

Свят Преди 58 минути

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката

,

Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите

Любопитно Преди 1 час

Проучване показва, че намаляването на пакетираните храни и готовите ястия води до забележимо подобряване на симптомите при хора с депресия

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Свят Преди 1 час

Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия. Това се случва. Наистина. В Русия

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Свят Преди 1 час

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Парите ни Преди 1 час

Сделките у нас падат с 18,1% за година, а разходите за покупка, ремонт и поддръжка на жилище скачат с 11,7%

,

Искал да се вреже в „Бен Гурион“: Оманският пилот от „Флайдубай“ готвел атентата от години

Свят Преди 2 часа

Оманският пилот Хамам ал Хамами признал пред разследващите, че е започнал работа във „Флайдубай“ с цел да извърши атентат, като планирал да вреже самолета със 170 пътници в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Свят Преди 2 часа

Осигурени са актуализирани ваксини срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца, инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени най-вероятно до края на октомври

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Любопитно Преди 2 часа

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Цените на производител скачат с 16,8% за година, а само за август – с 3,3%. Какво означава това за бизнеса и потребителите?

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

Любопитно Преди 2 часа

По темата в „Доктор Здраве с Мария“ говори д-р Арпи Анжилиан Масихи - логопед и асистент в катедра Логопедия на СУ „ Св. Климент Орхидски“

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

България Преди 2 часа

"Няма конфликт, Иван Кунев напусна по лични причини, заяви регионалният министър

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Любопитно Преди 2 часа

Сбогуването на 39-годишния гений с националния отбор слага край на кариера от над 20 години. Припомняме си най-великите му мигове - от анонимността през 2004 г. до триумфа със световната титла в Катар

<p>МВР с информация за бомбените заплахи</p>

МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

България Преди 2 часа

ГДБОП и международните партньори разследват злоумишлените съобщения, при проверките в страната не са открити взривни устройства

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Защо приятелствата между жените се променят след 30

Edna.bg

Дори с 5 бавачки, Ким Кардашиян се чувства сама: Неизказаната истина за майчинството

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Температурите падат до -2 градуса: Жълт код за слана в почти цяла България

Nova.bg