Изхвърлена пепел от печка предизвикала големия пожар край Коларово

79-годишен мъж е установен като съпричастен към причиняването на мащабния пожар в района на харманлийското село Коларово.

По първоначални данни възрастният мъж е изхвърлил пепел от печката си в близост до имот. Пепелта се е разгоряла, а огънят впоследствие се е разпространил върху значителна площ.

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Сигналът за пожара е подаден по обяд на 2 октомври. Пламъците са засегнали общо около 650 декара, от които 150 декара лозови насаждения и 450 декара сухи треви и храсти.

Изгорели са и 150 бали слама, собственост на земеделска кооперация.

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Пожарът е обхванал района между селата Коларово и Доситеево. Силният вятър е усложнил обстановката и е подпомогнал разпространението на пламъците, но опасност за населените места не е възникнала.

В гасенето са участвали 10 екипа на пожарната, както и доброволци от доброволното формирование в Харманли.

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За ограничаване на огъня са направени просеки с булдозер, а местната власт е осигурила водоноска.

По случая е образувано досъдебно производство.