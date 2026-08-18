Свят

Нивото на Дунав при Галац падна до 16 см от кота 0

Дебитът на Дунав при навлизането на реката в Румъния е едва 1350 кубични метра в секунда

Николай Киров Николай Киров

18 август 2026, 21:04
Нивото на Дунав при Галац падна до 16 см от кота 0
Източник: EPA/БГНЕС

Н ивото на река Дунав при Галац в Румъния спадна до 16 см от кота 0 - най-ниската стойност за последните 30 години, съобщава "Диджи 24". 

Островът в средата на реката близо до Галац се разраства както на дължина, така и на ширина и това принуждава ферибота, свързващ Галац с окръг Тулча, да заобикаля няколкостотин метра, за да избегне засядане.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Корабоплавателите търпят значителни загуби, тъй като трябва да товарят шлеповете по-леко и да извършват повече курсове, което води до огромни разходи.

Служители от Администрацията на Долен Дунав следят със загриженост ежедневното понижаване на нивото на водата. Прогнозата за следващите дни е песимистична, като се очаква по-нататъшен спад на нивата. Не е изключено нивото на водата при Галац да спадне до 10 см от кота 0 -  фиксирана геодезична линия, спрямо която ежедневно се измерва реката в даден водомерен пост. Кота 0 обикновено е близка до най-ниското историческо ниво, отчетено след създаването на станцията.

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

Дебитът на Дунав при навлизането на реката в Румъния е едва 1350 кубични метра в секунда, в сравнение с типичните за август 3900 кубични метра в секунда.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартина Ганчева    
река Дунав ниско ниво Румъния Галац
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