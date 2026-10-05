България

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 09:25
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В ъвеждат нов бутон, който ще се появява при пускането на онлайн поръчки у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от дадена стока и да я върнем до 14 дни след получаването ѝ. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите.

Става дума за така наречения бутон „Откажи се от договора”, с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си, информира NOVA.

Някои онлайн купувачи преглеждат пратките още при получаването им от куриер. Други обаче нямат този навик и ако впоследствие се окаже, че искат да върнат дадена стока, започва процедурата по свързване с търговеца, обясняване и доказване на проблема и инструкции как и за чия сметка тя да бъде върната.

Новата промяна в закона гласи, че колкото е лесен процесът на покупка, толкова трябва да е лесен и процесът по отказ от покупката. „Функцията за отказ трябва да бъде на разположение постоянно през целия период, през който потребителят има право да се откаже от договора. Тя се показва в онлайн интерфейса на търговеца по начин, който е видим и е леснодостъпен за потребителя”, се казва още в закона.

„Преди тази промяна хората трябваше да ровят в общите условия на сайта, да четат. Сега, с добавянето на новия бутон, потребителят може съвсем лесно да заяви своето желание за отказ”, обясни онлайн търговецът Николай Маринов.

И тук идва въпросът – за чия сметка ще става връщането. Маринов е собственик на онлайн магазин за поръчка на кутии с козметични продукти. Казва, че процентът на върнатите за месеца продукти е нисък – между 3 и 5%. Затова фирмата му доброволно поема куриерските разноски по връщането, макар че законът не я задължава да го правят.

От Асоциацията за защита на потребителите предупредиха, че е възможно голяма част от търговците, които до момента са приемали връщане за тяхна сметка, да променят това.

„В момента те ще бъдат по-скоро насилени да преработят онлайн магазините си, за да бъдат адекватни на новото законодателство. Може да се случи така, че потребителят да поема разноските по връщането на стоки и услуги, когато става въпрос за доставка с куриер. Много важно е да бъде ясно обяснено на всички потребители какви са таксите, които дължат за това действие и да не го правят, просто защото са решили да натиснат бутона”, каза Пейо Майорски от Асоциацията за защита на потребителите.

Веднъж заявил отказ, потребителят има 14-дневен срок, в който да изпрати обратно стоката или да предостави доказателство, че го е направил.

Невинаги обаче връщането ще е възможно, дори и с новия бутон. „Ако продуктът е отворен и ползван, ние по закон нямаме право да приемем връщане. От гледна точка на хигиенни и здравни изисквания законът допуска изключения за определени категории продукти, например бельо”, поясни Маринов.

Промяната, даваща бърза възможност за отказ от договора, ще засегне най-вече платформите за онлайн кредити, казват от Асоциацията за защита на потребителите.

Ако търговецът не е изпълнил законовото си задължение да осигури новия бутон за отказ, разходите по връщането ще са автоматично за негова сметка, допълват експертите.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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