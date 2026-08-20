България

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

От централата задействаха специална процедура за безопасност на ядрените мощности при екстремно засушаване

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В петък превантивно намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 МВт. Решението за превантивно намаляване на мощността на 5-и енергоблок с около 120 МВт е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй”. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад, съобщиха от централата.

(Във видеото: Рекордно ниският Дунав блокира тонове зърно в складовете на производителите)

Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

Още от началото на месец юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена бе в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива.

АЕЦ "Козлодуй" с превантивни мерки заради Дунав, блоковете работят по график

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволи на АЕЦ „Козлодуй” да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум.

Петрова: Няма опасност от спиране на АЕЦ "Козлодуй"

В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.

Тъжният Дунав в плен на сушата: Историческо пресъхване от Унгария до България (ГАЛЕРИЯ)
45 снимки
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Унгария река дунав
Източник: БГНЕС    
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Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

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