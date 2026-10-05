България

Прелетелият през фонтана в Горна Оряховица: С близо 2 промила, без книжка и с досие в полицията

Полицията установи, че мъжът е неколкократно залавян да шофира без книжка и след употреба на алкохол, а общината ще търси обезщетение за нанесените щети по съоръжението

5 октомври 2026, 09:33
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А ТВ се заби с висока скорост във фонтана в парк "Детски кът" в центъра на Горна Оряховица. Шофьорът бил с близо 2 промила алкохол, а при удара са пострадали двама души - водачът и жената, която пътувала зад него. Охранителна камера запечатва момента на сблъсъка, при който машината буквално прелита през фонтана, съобщи NOVA.

АТВ се заби във фонтан в Горна Оряховица

Катастрофата станала на 3 октомври около 00:20 часа. Сигналът е подаден в оперативната дежурна част на Районното управление в Горна Оряховица. На място незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“ и Спешна помощ.

"Заварили са двама пострадали, единият от които е водачът на въпросното АТВ. Той е тестван с дрегер, който отчел 1,99 промила алкохол в издишания въздух“, каза началникът на "Пътен контрол" РУ-Горна Оряховица старши инспектор Георги Георгиев.

Двамата пострадали са откарани за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение във Велико Търново. Жената е с фрактура на носа. И двамата пострадали са получили натъртвания и други травми, уточни униформеният. След извършените прегледи мъжът и жената напуснали лечебното заведение по собствено желание.

По думите на Георгиев водачът притежавал свидетелство за управление, но нямал необходимата категория за управление на АТВ. „Това го прави автоматично неправоспособен“, обясни старши комисарят. 

Полицията установила и предишни нарушения на шофьора. "През годините назад е хващан няколко пъти без книжка. Има случаи на шофиране под въздействието на алкохол и на отказ от тестване. Има досие", посочи Георгиев.

Сега на мъжа ще бъдат съставени актове за управление след употреба на алкохол над 1,2 промила, за неправоспособност, както и за управление на моторното превозно средство на място, където това е забранено. АТВ-то е иззето и се намира в сградата на Районното управление. 

От общината ще търсят правата си за нанесените материални щети - повреди по фонтана и чешмата в парка. Според общинските наредби на виновника може да бъде наложена и финансова санкция, която по закон е до 255 евро за физическо лице и до 2550 евро за юридическо лице.

Източник: NOVA    
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