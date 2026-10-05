България

Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 5 октомври 2026, 10:52
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С ерия от сигнали за поставени взривни устройства е получена в обществени сгради в различни части на страната. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч, като на редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки.

В Монтана сигнал за бомба е получен на електронната поща на сградата на съда, съобщи NOVA. Веднага са евакуирани всички граждани, но няма открити взривни устройства.

Евакуация и полицейски проверки в съдебните палати след новата вълна от бомбени заплахи
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съдебна палата бомба
съдебна палата бомба
съдебна палата бомба
съдебна палата бомба

Няколко заплахи са регистрирани и в Разградска област. В 9:12 ч. по електронната поща на Окръжния съд в Разград е получен сигнал за поставено взривно устройство, а в 9:46 ч. подобна заплаха е изпратена и до Окръжната прокуратура. Служителите са изведени от сградите, които се проверяват от органите на реда.

Сигнали има още за МБАЛ - Исперих и детска градина №6 в Разград.

Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч. Евакуирани са служителите на Областната администрация, Община Ловеч и Дом „Преслав“. Полицията претърсва сградите.

Сигнали за поставени взривни устройства са получени тази сутрин на два адреса в Шуменско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Една от заплахите е изпратена по електронната поща на Община Шумен, съобщи кореспондентът на БТА Антоний Димов. Докато органите на реда проверяват сградата, достъпът до нея е ограничен. На място има екипи на полицията и пожарната.

Втори сигнал е подаден за детската градина в село Ивански. Полицията извършва необходимите действия и по този случай.

Бомбени заплахи има също във Варна, Пловдив, Бургас, София и Видин, като на засегнатите места се извършват проверки.

Във Варненска област полицията е получила множество сигнали за злоумишлени заплахи, изпратени по електронна поща до различни обекти. Сред тях са Община Варна, Националната агенция за приходите, лечебни заведения, училища и детски градини, съобщава БНР.

Няма данни, които да потвърждават наличието на реална заплаха във Варна. Органите на реда проверяват всички получени сигнали. В София сигнали са подадени в няколко детски градини.

Бомбена заплаха затвори временно и Съдебната палата в Бургас. Сградата е била евакуирана и достъпът на служители и посетители е бил преустановен между 9:15 и 11:00 часа. След извършената проверка взривно устройство не е открито и работата на институциите в сградата е възстановена.

Осем сигнала за поставени взривни устройства са проверени и в Кюстендилска област. При извършените проверки не са открити взривни устройства и е възстановен работният процес. 

В Дупница са получени два сигнала за поставени взривни устройства в училища и три - за детски градини. В Кюстендил са получени сигнали за сградата, в която се помещават Националната агенция за приходите и Регионалното управление на образованието, както и за сградата на Основно училище „Христо Ботев“, информира кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

Сигналите са постъпили по електронните пощи на институциите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; БТА    
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