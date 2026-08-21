За първи път от 52 години: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на 5-и блок заради ниското ниво на Дунав

„Стъмва се, страх ме е“: Убита, докато се моли по телефона - Израел призна за екзекуцията на малката Хинд

След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ

АЕЦ „Козлодуй“ превантивно намалява мощността на 5-и блок с около 120 МВт заради рекордно ниското ниво на Дунав.

Това е първият случай в 52-годишната история на централата, в който мощността се ограничава заради екстремни хидроложки условия.

Мярката е свързана с охлаждането на неядрената част на централата; ядрените реактори не се охлаждат директно с дунавска вода, а екипите продължават да следят и оптимизират работата на съоръженията.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

АЕЦ „Козлодуй“ превантивно намалява от днес мощността на 5-и блок с около 120 МВтq, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ „Козлодуй”. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад.

Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ „Козлодуй”, посочват от МЕ.

Още от началото на юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена бе в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива.

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволи на АЕЦ „Козлодуй” да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум, припомнят от МЕ.

В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.

БТА припомня, че досега АЕЦ “Козлодуй“ работеше без промяна в графика, като бях предприети допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Сформираната работна група в АЕЦ „Козлодуй“ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.