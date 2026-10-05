Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

П овече от 6 милиона американци живеят с деменция. Със застаряващото население и нарастващите случаи на състояния, свързани с деменцията, като затлъстяването, се очаква този брой да се удвои до 2060 г.

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета.

Въпреки че приемането на цялостно здравословна и балансирана храна е от ключово значение, проучванията показват, че има няколко конкретни храни, които, когато се консумират твърде често, могат да увеличат шансовете за развитие на деменция.

Вижте кои са те в нашата галерия.