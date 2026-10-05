Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

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П ътна полиция започва акция в цялата страна за контрол на разсеяното шофиране. Операцията е част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“.

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Основната цел е да бъдат ограничени пътнотранспортните произшествия, причинени от липса на концентрация от страна на водачите.

Полицейските екипи ще следят основно за използване на мобилни телефони и други средства за комуникация по време на движение, както и за поставени обезопасителни колани.

„Ще се следи основно за нарушения, при които не се използват обезопасителни системи и се използват мобилни телефони или други средства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че ако пътници не използват колани, тях също ги грозят санкции“, заяви пред NOVA главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

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Над 100 000 нарушения от началото на годината

По думите на Близнаков от началото на годината са установени над 100 000 нарушения, свързани с неизползване на обезопасителни системи и използване на мобилни устройства.

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„Използването на мобилни телефони е нарушение, което е трудноуловимо от контролните органи, защото водачите ги крият. Затова залагаме на технически средства и мислим да придобием такива, успоредно с камерите, които се разполагат на много места по пътната мрежа“, допълни той.