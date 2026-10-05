Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

К огато Лионел Меси излезе на терена във вторник за последния си мач с екипа на Аржентина, това ще сложи край на едно пътуване, започнало с пълно непознаване от страна на футболните власти у дома и превърнало се в една от най-емблематичните истории в спорта. След като обяви оттеглянето си от националния отбор, 39-годишният гений си тръгва с пълен набор от отличия, включително световната титла от 2022 г.

От блясъка на Копа Америка и Световните първенства до драматичните квалификации - ето кои са най-незабравимите моменти, които белязаха кариерата на Лео:

1. Магията срещу Нидерландия (Световно първенство 2022)

В четвъртфинала срещу Нидерландия при резултат 0:0, Меси взе топката на 40 метра от вратата, заобиколен от седем оранжеви фланелки. С елегантен първи допир елиминира Френки де Йонг, с лека пауза разбалансира Натан Аке, а с поглед, насочен вляво, излъга цялата защита. Последва феноменален пас без гледане - през краката на Аке и точно зад петата на Върджил ван Дайк - към Нахуел Молина, който откри резултата. Пас, който става все по-невероятен с всяко следващо гледане.

When Lionel Messi makes his final appearance for Argentina on Tuesday, it will bring to an end a journey that became one of the most enduring in sports history. https://t.co/05e1GxHDFO — Japan Times: Sports (@jt_sports) October 5, 2026

2. Първият гол на Световно първенство (Срещу Сърбия и Черна гора, 2006)

Меси влезе като резерва през второто полувреме, когато бе едва на 18 години. В рамките на 3 минути той подаде за гола на Ернан Креспо, а малко след това сам отбеляза за крайното 6:0, промъквайки се незабелязано по десния фланг - може би последният път в кариерата му, когато противникова защита забрави, че той е на терена.

3. "Геният от Росарио" срещу Мексико (Копа Америка 2007)

Едва 20-годишен, с фланелката с №18, Меси получи топката вдясно. Вместо да потърси съотборник, той реши да покаже майсторство: с елегантно чукване с левия крак той прехвърли вратаря Освалдо Санчес от разстояние. Един от най-дръзките и красиви голове, отбелязвани някога на турнира.

4. Спасението срещу Египет (Световно първенство 2026)

Аржентина губеше с 0:2 12 минути преди края и световните шампиони бяха пред отпадане. Изведнъж Меси заигра на съвсем различна скорост. Той асистира за изравнителния гол, а минути по-късно, след мълниеносен дрибъл, изпрати страховито воле от вратарското поле под гредата. За четири хаотични минути Меси обърна мача за 3:2 и спаси отбора си.

Lionel Messi readies for final farewell in Argentina send-off https://t.co/Q4XCv3t6TN — Inquirer (@inquirerdotnet) October 5, 2026

5. Шедьовърът от пряк свободен срещу САЩ (Копа Америка 2016)

В полуфинала срещу домакините от САЩ Меси застана зад топката на 25 метра. Вратерят Брад Гузан подреди четирима души в стената и застана на близката си греда, очаквайки фалцов удар над стената. Меси обаче изненада всички - изпрати топката с мощ и безупречна ротация точно в горния ъгъл от страната на вратаря.

6. Падането на колене след финала в Катар (2022)

След невероятна драма срещу Франция (3:3 и дузпи), в секундата, в която Гонсало Монтиел отбеляза решаващата дузпа, Меси просто падна на колене на тревата. Облекчението и joy по лицето му показаха, че огромният товар най-накрая е свален от раменете му.

7. Хеттрикът за спасението срещу Еквадор (Квалификации 2017)

Аржентина се нуждаеше от задължителна победа в Кито, за да не пропусне Световното първенство през 2018 г. Еквадор поведе още в 37-ата секунда. Това, което последва, бе истински рецитал на Меси — гениален хеттрик, включващ двойно подаване с Ди Мария, бомбен удар в ъгъла и изящен прехвърлящ удар за победата с 3:1.

Lionel Messi is ready for the last dance as Argentina player https://t.co/rukhbyHjzG — sheema's finnest (@RealDarius2311) October 5, 2026

8. Изстрелът, който промени всичко (срещу Мексико, 2022)

Четири дни след шокиращата загуба от Саудитска Арабия, Аржентина бе блокирана от нерви и напрежение. В 64-ата минута Меси получи топката пред наказателното поле и с нисък, прецизен изстрел в ъгъла пречупи мексиканците. Този гол не просто донесе победата с 2:0, той отпуши психологически Аржентина по пътя към световната титла.

9. Обещанието от детството (срещу Бразилия до 20 г., 2005)

Преди мача срещу Бразилия през 2005 г., приятелите му от детството в Росарио го предизвикват в чат: „Ако вкараш гол, сложи три пръста на сърцето си заради нас тримата“. Меси отбелязва късен победен гол за 2:1 и празнува точно по този начин - момент, показателен за чистотата на неговата любов към играта.