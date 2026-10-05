Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Д еканът на Медицинския факултет на МУ - Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова е отведена за разпит при акцията на "Икономическа полиция" в УМБАЛ "Св. Георги". 10 души са задържани. Действията на полицията са свързани с длъжността ѝ като началник на ревматологията, предаде NOVA.

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

Операцията на униформените разследва крупно източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията в Пловдив, акцията продължава и в нефрологията.

Припомняме, че днес униформени влязоха в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология. Дейността на двете медицински отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат, докато не завършат дейностите на разследващите. Множество документи вече са иззети и се проверяват.

От Vesti.bg потърсихме за коментар говорителя на ОДМВР-Пловдив Анелия Влахкинова. Към момента от полицията не потвърждават информацията, като поясниха, че акцията се провежда под надзора на Прокуратурата и допълнителни подробности могат да бъдат оповестени само с нейно съгласие. Очаква се информация и от Икономическа полиция.